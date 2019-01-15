''Бережіть пальці'': відома російська співачка потрапила у жахливу НП із акулами

Російську співачку Ханну на Багамських островах покусали акули через блискучий педикюр.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що мріяла сфотографуватися із хижаками, але все пішло не за планом.

"Тут повинен був бути текст про те, як я давно мріяла побувати у цьому нереально красивому місці й зробити цю відому і дуже довгоочікувану фотку з акулами для галочки. Але... реальність така... що текст буде про інше. Дівчатка, хто збирається якось потрапити на цей чудовий острів Ексума, будь ласка, не робіть педикюр блискучого срібного кольору", – зазначила співачка.

Вона уточнила, що акули, про яких кажуть, що на людей вони не нападають, подумають, ніби блискучі пальці на ногах – це мальки. А хижаки харчуються цією рибою.

"І вкусять вас прямо за великий палець на нозі. Палець на місці, не переймайтеся. У них маленькі зубки і дуже глибоко в пащі, це усього лише рифові акули. І небезпеки вони не представляють, але... бережіть пальці. Тепер я одна з небагатьох, хто може сказати: "Мене вкусила акула", просто жесть", – наголосила Ханна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-вокалістка поп-гурту "ВІА Гра" Тетяна Котова розповіла, як отримала серйозну травму на Новий рік, а також показала фото.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!