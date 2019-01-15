''Бережіть пальці'': відома російська співачка потрапила у жахливу НП із акулами

Російську співачку Ханну на Багамських островах покусали акули через блискучий педикюр.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що мріяла сфотографуватися із хижаками, але все пішло не за планом.
"Тут повинен був бути текст про те, як я давно мріяла побувати у цьому нереально красивому місці й зробити цю відому і дуже довгоочікувану фотку з акулами для галочки. Але... реальність така... що текст буде про інше. Дівчатка, хто збирається якось потрапити на цей чудовий острів Ексума, будь ласка, не робіть педикюр блискучого срібного кольору", – зазначила співачка.
Вона уточнила, що акули, про яких кажуть, що на людей вони не нападають, подумають, ніби блискучі пальці на ногах – це мальки. А хижаки харчуються цією рибою.
"І вкусять вас прямо за великий палець на нозі. Палець на місці, не переймайтеся. У них маленькі зубки і дуже глибоко в пащі, це усього лише рифові акули. І небезпеки вони не представляють, але... бережіть пальці. Тепер я одна з небагатьох, хто може сказати: "Мене вкусила акула", просто жесть", – наголосила Ханна.
Отже))) тут мав бути текст про те, як я давно мріяла побувати в цьому нереально красивому місці і зробити цю відому і дуже довгоочікувану фотку з акулами для галочки))) Але ... реальність така ... що текст буде про другом))) Дівчата, хто збирається як-небудь потрапити на цей чудовий острів #Exuma, ласка не робіть педикюр блискучого срібного цвета😅😂🙈 Інакше акули, про яких кажуть, що на людей вони не нападають, подумають що ваші блискучі пальчики на ногах -малькі, якими вони харчуються, і вкусять вас прям за великий палець на Оге))) 🙈🙈🙈🤣🤣🤣 Палець на місці, не переживайте))) у них маленькі зубки і дуже глибоко в роті, це все лише рифові акули))) і небезпеки вони не представляють, але ... бережіть пальці) ))) Тепер, я одна з небагатьох, хто може сказати: "мене вкусила акула 🙈🤦🏽♀️", просто жесть 😅🙈))) дивіться як це було у мене в сторі))) 😅
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