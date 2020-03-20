Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, вразила мережу черговими пікантними фото, на яких вона позувала з оголеними грудьми.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що вона позувала для корейського глянцю Vogue.

Белла Хадід Фото: instagram/bellahadid

На одному з кадрів Хадід постала в чорних трусах і піджаку на голе тіло, продемонструвавши розкішні форми.

Белла Хадід оголила груди Фото: instagram/bellahadid

На другому фото Белла позувала в білій майці та чорних класичних штанах. А на третьому знімку зірку можна побачити в тих же штанах і в розстебнутій сорочці з жилеткою.

Белла Хадід сексуально позує на камеру Фото: instagram/bellahadid

Спокуслива Белла Хадід Фото: instagram/bellahadid

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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