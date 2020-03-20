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20 березня • оновлено в 10:43
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Белла Хадід показала голі груди на камеру: пікантні фото

1.8т
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Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, вразила мережу черговими пікантними фото, на яких вона позувала з оголеними грудьми.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що вона позувала для корейського глянцю Vogue.

Белла Хадід

Белла Хадід

Фото: instagram/bellahadid

На одному з кадрів Хадід постала в чорних трусах і піджаку на голе тіло, продемонструвавши розкішні форми.

Белла Хадід оголила груди

Белла Хадід оголила груди

Фото: instagram/bellahadid

На другому фото Белла позувала в білій майці та чорних класичних штанах. А на третьому знімку зірку можна побачити в тих же штанах і в розстебнутій сорочці з жилеткою.

Белла Хадід сексуально позує на камеру

Белла Хадід сексуально позує на камеру

Фото: instagram/bellahadid

Спокуслива Белла Хадід

Спокуслива Белла Хадід

Фото: instagram/bellahadid

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Белла Хадід сфотографувалася абсолютно голою, прикривши тіло тільки яскраво-червоним палантином.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Белла Хадід
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