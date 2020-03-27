Басков розповів про паніку після вечірки з зараженими Лещенком і Ніколаєвим

Російський артист Микола Басков не панікує після вечірки з зараженими коронавірусом продюсером Ігорем Крутим і співаком Львом Лещенком.

Про це "Комсомольськой Правде" повідомила прес-секретарка артиста Марина Наумова. За словами дівчини, Басков почувається добре. Вона також зазначила, що співак не потрапляє в групу ризику за віком, тому його здоров'ю не загрожує небезпека.

Микола Басков Фото: instagram/nikolaibaskov

"Почувається Микола прекрасно. У нас все добре. До того ж, за віком він не входить в групу ризику", – зазначила дівчина.

Сам Басков розповів журналістам, що добре піклується про своє здоров'я, тому ще до пандемії запасся дезінфекторами. А зараз перестав відвідувати місця, де є велике скупчення людей

"Запас дезінфекторів у мене великий: і серветки, і засоби для обробки рук. Я давно привчений обробляти руки антисептиком. Так що у мене нічого в цьому плані не змінилося. Як дотримувався запобіжних заходів, так і дотримуюся. Намагаюся не відвідувати місця, де є велике скупчення людей. Чесно кажучи, я давно хотів зробити паузу, відпочити. Не вистачало часу для близьких, весь час знаходився в якомусь забігу", – сказав Микола.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський письменник Борис Акунін заразився коронавірусом COVID-19.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.