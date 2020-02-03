Балан розлютився через "екосексуала" на "Голос країни": хто це такі

Під час третього ефіру "Голос країни-10" перед тренерами виступив учасник Владислав Семенов, який заявив, що він екосексуал, чим розлютив Дана Балана.
OBOZREVATEL вирішив розібратися, хто ж такі екосексуали.
Дан Балан і Владислав Семенов
Так, спочатку екосексуалами називали людей, які вибирали собі партнерів з "зеленими" поглядами. Більш того, існували навіть спеціальні сайти для знайомств "зелених". Однак останнім часом рух "екосексуал" став більш масштабним.
Сьогодні екосексуали ведуть певний спосіб життя, який називається LOHAS. Він присвячений здоров'ю і турботі про навколишнє середовище. Їх головні цілі: зберегти екологію нашої планети і зробити власне життя більш "екологічним".
nlotv.com
Крім того, у справжніх екосексуалів є навіть певні правила:
скорочення споживання води в побуті;
повторне використання картонних упаковок, рушників у готелях і тд .;
обов'язкова здача побутових відходів на переробку;
відмова від поліетилену;
вживання в їжу виключно екологічно чистих продуктів, при виробництві яких не наносилася шкода навколишньому середовищу.
freshmarket.ru
Автором руху "екосексуали" можна вважати лідера гурту U2 Боно. В одному з інтерв'ю він заявив:
"Бути "зеленим" сьогодні не просто модно, а сексуально".
Боно
Lenta.ru
Примітно, що серед екосексуалів чимало зірок: Пол Маккартні, Брайан Адамс, Гвінет Пелтроу, Стівен Сігал, Памела Андерсон.
Гвінет Пелтроу
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Балана застукали за фліртом з Тіною Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".
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