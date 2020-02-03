Балан розлютився через "екосексуала" на "Голос країни": хто це такі

Під час третього ефіру "Голос країни-10" перед тренерами виступив учасник Владислав Семенов, який заявив, що він екосексуал, чим розлютив Дана Балана.

OBOZREVATEL вирішив розібратися, хто ж такі екосексуали.

Дан Балан і Владислав Семенов

Так, спочатку екосексуалами називали людей, які вибирали собі партнерів з "зеленими" поглядами. Більш того, існували навіть спеціальні сайти для знайомств "зелених". Однак останнім часом рух "екосексуал" став більш масштабним.

Сьогодні екосексуали ведуть певний спосіб життя, який називається LOHAS. Він присвячений здоров'ю і турботі про навколишнє середовище. Їх головні цілі: зберегти екологію нашої планети і зробити власне життя більш "екологічним".

nlotv.com

Крім того, у справжніх екосексуалів є навіть певні правила:

скорочення споживання води в побуті;

повторне використання картонних упаковок, рушників у готелях і тд .;

обов'язкова здача побутових відходів на переробку;

відмова від поліетилену;

вживання в їжу виключно екологічно чистих продуктів, при виробництві яких не наносилася шкода навколишньому середовищу.

freshmarket.ru

Автором руху "екосексуали" можна вважати лідера гурту U2 Боно. В одному з інтерв'ю він заявив:

"Бути "зеленим" сьогодні не просто модно, а сексуально".

Боно Lenta.ru

Примітно, що серед екосексуалів чимало зірок: Пол Маккартні, Брайан Адамс, Гвінет Пелтроу, Стівен Сігал, Памела Андерсон.

Гвінет Пелтроу Pinterest

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Балана застукали за фліртом з Тіною Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".

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