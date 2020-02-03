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3 лютого • оновлено в 14:42
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Балан розлютився через "екосексуала" на "Голос країни": хто це такі

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Під час третього ефіру "Голос країни-10" перед тренерами виступив учасник Владислав Семенов, який заявив, що він екосексуал, чим розлютив Дана Балана.

OBOZREVATEL вирішив розібратися, хто ж такі екосексуали.

Дан Балан і Владислав Семенов

Дан Балан і Владислав Семенов

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Так, спочатку екосексуалами називали людей, які вибирали собі партнерів з "зеленими" поглядами. Більш того, існували навіть спеціальні сайти для знайомств "зелених". Однак останнім часом рух "екосексуал" став більш масштабним.

Сьогодні екосексуали ведуть певний спосіб життя, який називається LOHAS. Він присвячений здоров'ю і турботі про навколишнє середовище. Їх головні цілі: зберегти екологію нашої планети і зробити власне життя більш "екологічним".

Балан розлютився через "екосексуала" на "Голос країни": хто це такі

nlotv.com

Крім того, у справжніх екосексуалів є навіть певні правила:

  • скорочення споживання води в побуті;

  • повторне використання картонних упаковок, рушників у готелях і тд .;

  • обов'язкова здача побутових відходів на переробку;

  • відмова від поліетилену;

  • вживання в їжу виключно екологічно чистих продуктів, при виробництві яких не наносилася шкода навколишньому середовищу.

Балан розлютився через "екосексуала" на "Голос країни": хто це такі

freshmarket.ru

Автором руху "екосексуали" можна вважати лідера гурту U2 Боно. В одному з інтерв'ю він заявив:

"Бути "зеленим" сьогодні не просто модно, а сексуально".

Боно

Боно

Lenta.ru

Примітно, що серед екосексуалів чимало зірок: Пол Маккартні, Брайан Адамс, Гвінет Пелтроу, Стівен Сігал, Памела Андерсон.

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу

Pinterest

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Балана застукали за фліртом з Тіною Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Дан Балан
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
получается что зеленая партия зеленского - экотрансексуалы?
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Прочитавши принципи "екосексуалів", я думаю, що Балан теж міг би під ними підписатися!))) Погано, що автор замітки не пояснив, що Данові не сподобалось!
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