Байдену – 78: як виглядав у молодості майбутній президент США

Джо Байден, який переміг на виборах президента США, в п'ятницю, 20 листопада, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 78 років.

На момент свого обрання новий глава Білого Дому стає найстарішим президентом в історії країни. А на зорі своєї політичної кар'єри Байден став сенатором у мінімальному для цієї посади віці – 30 років. Про те, яким новий президент США був у молодості, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Джо Байден народився 1942 року в місті Скрантон, штат Пенсильванія. У дитинстві майбутній політик сильно заїкався, але з часом ситуація виправилася. Сам він якось зізнався, що поліпшити мовлення вдалося завдяки читанню поезії перед дзеркалом.

У 1972 році, незадовго до свого 30-річчя, Байден був обраний у сенат США від штату Делавер. Як відомо, 30-річний вік – мінімальний для посади сенатора. Уже через два роки, в 1974-му журнал Time включив політика до "200 облич майбутнього, які будуть робити історію".

На посту сенатора Джо Байден пробув 35 років. А в 2008 році, після перемоги на виборах президента Барака Обами, він став віцепрезидентом США.

У грудні 2016 року Джо Байден заявив, що не виключає своєї участі на виборах президента США в 2020 році. У лютому 2017-го, після обрання президентом США Дональда Трампа, він став викладачем міжнародної дипломатії в Університеті Пенсильванії.

Байден також очолив центр Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, зосереджений на дипломатії, зовнішній політиці та національній безпеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали, як Джо Байден вперше приїхав із візитом до СРСР: було опубліковано архівне відео.