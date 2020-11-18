Байден із собаками і Зеленський із папугою: улюблені домашні тварини знаменитостей

30 листопада відзначається найважливіша дата – Всесвітній день захисту тварин. Домашні улюбленці – кращі антидепресанти, співрозмовники і просто друзі. Любов до них не чужа й зіркам!

Як Джо Байден повертає тварин у Білий Дім, Зеленський хвилюється за нерви папуги, Настя Каменських стала "щенячою мамою", а Камалія врятувала сову – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ще за часів передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, його дружина Олена дала інтерв'ю ВВС, в якому розповіла про "живий куточок" у родині шоумена. З'ясувалося, що домашніх улюбленців у родині багато.

Так, у будинку президента проживає дві собаки Нора і Петро – біла швейцарська вівчарка і чорний цвергшнауцер. Також у сім'ї є морська свинка Яша, рибки, а найбільш цікава історія пов'язана з папугою, у якого спостерігаються слабкі нерви.

"У нас є папуга - дуже дивне створіння. Він дуже нервовий, я не знаю чому, може, щось сталося під час транспортування. Він дуже кричить, потім сидить і дивиться. Якось він почав виривати собі пір'я. Ми викликали орнітолога, щоб нас проконсультували, що з ним не так. Орнітолог сказав, що він просто нервовий. Такий ось у нас Кеша", – розповіла Зеленська.

У родині Камалії діти не скаржаться на відсутність дозвілля, адже в них завжди є, з ким пограти і кого потискати – в будинку у співачки живе цілий мінізоопарк. Чотири собаки босерона, білий дог, якого Камалія врятувала – побачила в соціальних мережах його фото, дізналася, що двомісячного цуценя збираються приспати і вирішила забрати в сім'ю.

Крім того, Камалія взяла з притулку тибетську вівчарку, компанію їй склали два померанских шпіци, той-пудель Беатриса, пудель-шпіц. У будинку проживає і дві кішки – ангорська і мейн-кун.

Крім собачих і котячих представників фауни, у будинку також є шиншила, велика кількість ангорських кроликів, великий білий папуга, рибки і навіть єнот полоскун, а також чотири коня. А ще недавно сім'я Камалії знайшла совеня, яке випало з гнізда. Його вигодували і залишили в себе.

Екссолістка колективу "Пара Нормальних", яка почала сольну кар'єру, також дуже любить своїх домашніх вихованців. Причому, це не собака і кішка – співачка завела у себе в будинку равликів. Виявляється, Анна з дитинства дуже любить цих тварин і колекціонує фігурки з їхнім зображенням. Крім того, у неї є татуювання у вигляді равлика. Вдома в Анни також живе африканська ахатина-альбінос на ім'я Уліка.

У березні 2016 року Настя Каменських порадувала своїх шанувальників приємною новиною – в її невеликій сім'ї відбулося поповнення: співачка прихистила собачку Мімі породи бішон-фрізе. Улюблениця активно миготить у блозі співачки, а також у домашніх відео. Після весілля з Потапом, Мімі все ще залишилася улюбленицею тепер уже сімейної пари. А в серпні 2020 року принеслацу ценят.

"Мімі і її маленька команда. Ласкаво просимо в цей світ", – написала Настя під відео.

На Новий 2014 рік Джамалі подарували маленького шпіца, про якого співачка завжди мріяла. Пес відразу став улюбленцем сім'ї і отримав кличку Баду. Перший час Джамала з ним не розлучалася й активно виставляла фото з вихованцем у соцмережах. Маленький шпіц є героєм не тільки блогу співачки, але також досвідченою моделлю, тому що він разом із господинею позує для обкладинок глянцю, а також їздить на гастролі з Джамалою.

У квітні 2014 року Леді Гага порадувала фанатів, оголосивши, що тепер в її будинку живе французький бульдог на прізвисько Ейша. Дівчинка яскраво-чорного забарвлення миттєво стала зіркою Інстаграма співачки і вже за пів року їй створили персональну сторінку в соцмережі! У ній від імені Ейші розповідається про її життя з Леді Гагою, даються поради щодо харчування собак і бульдогів особливо. Крім того, вихованка неодноразово знімалася з господинею для різних глянцевих видань – зокрема, для обкладинки журналу "Harper's Bazaar", а також стала зіркою бренду сумок "Coach".

Цікаво ще й те, що Ейша стала своєрідним символом захисників тварин – її зображення часто використовується в різних благодійних акціях і сама Леді Гага всіляко цьому сприяє. До речі, в грудні 2015 року Леді Гага взяла ще одного цуценя французького бульдога Коджі, який також став зіркою соцмереж і склав гідну пару Ейші.

У 2009 році в родині Бекхемів сталося незвичайне поповнення – дизайнер і дружина футболіста Вікторія Бекхем придбала бульдога на прізвисько Коко, якого назвала на честь легендарної Коко Шанель. Причому, зірку не збентежило, що собака виявилася чоловічої статі.

Коко носить тільки люксові марки нашийників, дизайнерські наряди (нерідко спроєктовані самою господинею), живе в будинку Бекхемів у Лос-Анджелесі. До того ж сама Вікторія вважає, що все повинно бути красиво і робить собаці манікюр: відвозить бульдога в салон краси для тварин, а іноді береться за справу сама.

У Мераї Кері живе в будинку відразу сім джек-рассел-тер'єрів! Після розлучення з Ніком Кенон зірки навіть намагалися ділити собак, але комік забрав собі тільки одного пса. Решта залишилися під опікою у співачки. До того ж Кері витрачає кілька сотень тисяч доларів на рік на їх утримання – у собак є окремий будиночок, а у кожного – окрема іменна підстилка.

Крім того, в 2014 році Кері возила своїх вихованців на відпочинок і витратила 200 тисяч доларів. Собаки проживали в елітному готелі, їм зробили модні стрижки. За раціон чотириногих відповідала команда кухарів, які готували постояльцям ексклюзивні страви. Зокрема, вихованці співачки скуштували органічні стейки. Летіли на відпочинок собаки чартерним рейсом, а після прильоту їм ще й влаштували невелику екскурсію!

Котів Тейлор Свіфт, напевно, знає вся Америка – так часто співачка виставляє фотографії своїх пухнастих улюбленців у соцмережі. У будинку Свіфт живуть кішки Мередіт Грей і Олівія Бенсон, а також кошеня Бенджамін Баттон. Крім того, це кошеня за пару місяців після народження стало зіркою – завдяки програмі допомоги бездомних тварин, воно стало героєм кліпу Me! разом із Мередіт та Олівією.

Унаслідок Тейлор, потримавши малюка на руках, зрозуміла, що вже ніколи з ним не розлучиться і залишила кота собі. У 2020 році три пухнасті улюбленці зірки стали найпопулярнішими вихованцями – вусатих-смугастих розшукували в мережі 979 000 користувачів

Не секрет, що в Білий Дім усі новоспечені президенти США прибувають з усією родиною і, нерідко, з тваринами. Однак, Дональд Трамп перебував там без домашніх тварин. Новообраний президент Америки Джо Байден збирається відродити цю традицію і переїде на нове місце проживання разом із улюбленцями сім'ї – німецькою вівчаркою Чемпіоном, яку Байден придбав у заводчика, а також безпородного Мейджора, якого взяли в притулку штату Делавер.

Раніше OBOZREVATEL розповідали, як живуть улюблені вихованці Джо Байдена.