"Бачаться дуже рідко": відомий критик розкрив подробиці шлюбу Пугачової і Галкіна

Відомий російський критик і журналіст Сергій Сосєдов висловився про шлюб співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна.

Так, у коментарі виданню Собеседник.ru критик заявив, що подружжя бачиться дуже рідко.

Сергій Сосєдов unpp.com.ua

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На думку Сосєдова, Галкін не часто буває вдома через роботу, однак Пугачова точно не нудьгує на самоті.

"Я думаю, що їй не нудно. До неї приходять друзі. Аліна Редель – її старовинна подруга. Вони щось з нею обговорюють, у нарди грають або, можливо, у карти. Аллі нудьгувати ніколи. До того ж Макс її веселить, напевно, своїми скетчами. З ним весело. Хоча бачаться вони, думаю, дуже рідко. Макс працює практично без перерви. Думаю, їх відносини будуються саме на гуморі. Та й діти нудьгувати не дадуть, навіть якщо у них буде десять нянь", – вважає Сосєдов.

Максим Галкін і Алла Пугачова Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова незаслужено вважається однією з кращих співачок, і їй слід мовчати у відповідь на критику.

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