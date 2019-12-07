Українська акторка, яка допомагала воїнам АТО, замислилася про еміграцію

Популярна українська акторка, співачка і волонтерка Алла Мартинюк, яка регулярно їздила на передову і допомагала військовим АТО на Донбасі, замислилася про переїзд в США.

"Я дуже люблю Київ, люблю свою країну. Але Україна чомусь не дуже мене сприймає як актрису. Я незадоволена своїм творчим ростом і розмірковую переїхати в Америку", – поділилася Мартинюк в ефірі ObozTV.

"Знаєте, я така авантюристка. Колись я приїхала в Москву і у мене все вийшло. Я була там дуже успішною, і все було чудово", – зізналася актриса.

Мартинюк розповіла, що двоє її дітей підтримують це рішення – вони хочуть навчатися в США на акторському факультеті.

"Вони творчі, знімаються з 3 років. Це їхня велика мрія – здобути там освіту і працювати. А коли ти з дитинства живеш за кордоном, тобі і мова легше дається...", – пояснила вона.

"Звичайно, зараз таке складне становище в нашій країні, я не можу звідси поїхати і кинути всіх своїх близьких. Але я вже зробила деякі кроки, щоб все-таки спробувати себе за кордоном... Подивимося, як карта ляже", – додала Мартинюк.

Серед варіантів для переїзду вона назвала Беверлі-Хіллз і Лос-Анджелес.

Алла Мартинюк Facebook / Алла Мартинюк

OBOZREVATEL нагадує, що Алла Мартинюк раніше була учасницею популярного в Росії поп-гурту "ВІА Сливки".

Алла Мартинюк Facebook / Алла Мартинюк

Як актриса вона знялася в таких фільмах, як "Ненаситні", "Фродо", "Потрібен чоловік", зіграла роль в серіалах "Мажор", "Чудо за розкладом", "Ментовські війни", "Весна в грудні" і багатьох інших.

Алла Мартинюк Facebook / Алла Мартинюк

У 2014-2014 роках Алла була учасницею Майдану, а з початком війни на сході України відмовилася від роботи в Росії, стала волонтеркою і почала активно допомагати військовим на Донбасі.

Алла Мартинюк Facebook / Алла Мартинюк

У програмі "Гостре питання" на ObozTV Алла Мартинюк також обурилася тим, що в Україні зараз намагаються дискредитувати учасників АТО, військових і волонтерів. Вона не виключила, що ветеранів цілеспрямовано підштовхують до нової революції.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!