Асмус заразилася коронавірусом: як почувається актриса

Російська актриса Христина Асмус, яка розлучається зі своїм чоловіком Гаріком Харламовим, заразилася коронавірусом.

Такою інформацією 32-річна артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Асмус також розповіла про своє самопочуття і про симптоми хвороби, з якими їй довелося зіткнутися.

"Загалом, у мене підтвердився коронавірус. Три дні були дуже жорсткими – температура вище 39. Нижче 37,7 навіть після жарознижувальних не опускалася... Червоне горло, кашель, пекельна ломота всього тіла і голова розколюється. Два рази приїжджала швидка допомога. Поки я вдома. Чекаю лікаря, щоб подивитися динаміку. Зараз температура 37,9", – заявила актриса.

Асмус також закликала підписників не забувати про вірус та бути акуратними, використовувати маски, рукавички та антисептики, а також дотримуватися соціальної дистанції.

"Я прошу вас не забувати про вірус і бути акуратними! Маски, рукавички, антисептики, дистанція! Нікуди не ходіть, якщо відчули перші ознаки! Всім здоров'я!" – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2020 стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер й алкоголізм.

Подружжя домовилися, що їхня шестирічна донька Настя залишиться з матір'ю. А що стосується поділу майна та аліментів – Харламов і Асмус вирішуватимуть це питання через суд.