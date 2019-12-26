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26 грудня • оновлено в 18:39
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"Алкоголь і секс не допомагають": Асмус поскаржилася в мережі після пристрастей з Крідом

1.6т
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Російська актриса Христина Асмус, яка знялася в пристрасній сцені з репером Єгором Крідом в його новому кліпі "Love is", поскаржилася в мережі на втому.

Так, на особистій сторінці в Instagram вона написала, що з середини вересня перебуває в режимі — вижити. Артистка мало спить та багато працює, і коли у неї з'являються вільні години, все одно не відпочиває. Адже не вміє розслаблятися, але дуже хоче цьому навчитися.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

"З середини вересня я перебуваю в режимі вижити. Навіть коли видавалися відносно вільні години, я завжди боялася дозволити собі видихнути... Так, я зовсім не вмію відпочивати! Не вмію розслаблятися, взагалі. Навіть вдома або у відпустці я постійно кудись біжу, щось пишу, придумую, розписую, збираю. Завжди поспішаю і нервую теж постійно. І синдром відмінниці перемогти ніяк не можу. А так хочу навчитися іноді просто лежати та дивитися в стелю", — написала Асмус.

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Крім того, актриса запитала у своїх підписників, як вони відпочивають і що їм допомагає розслабитися по-справжньому. Але додала, що жарти про секс і алкоголь краще їм залишити при собі — не допомагає.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

Зазначимо, що шанувальники почали активно засипати Асмус порадами. Вони порекомендували їй відправитися у відпустку, або ж просто один день відпочити вдома на дивані.

"Алкоголь і секс не допомагають": Асмус поскаржилася в мережі після пристрастей з Крідом
"Алкоголь і секс не допомагають": Асмус поскаржилася в мережі після пристрастей з Крідом
"Алкоголь і секс не допомагають": Асмус поскаржилася в мережі після пристрастей з Крідом
"Алкоголь і секс не допомагають": Асмус поскаржилася в мережі після пристрастей з Крідом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Христина Асмус поділилася з шанувальниками відвертим фото. На знімку зірка зображена без білизни.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Крістіна Асмус Єгор Крід
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
бледная тень Гарика, с какого бока ее ни крути....
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