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22 травня • оновлено в 08:06
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Арсенію Яценюку – 46: як змінювався імідж колишнього прем'єра

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Український політик, колишній прем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у п'ятницю, 22 травня, відзначає свій день народження.

Яценюк є однією з найяскравіших фігур українського політикуму. Разом з державними постами, які він займав у різний час, змінювалася й зовнішність Яценюка. У день народження експрем'єра OBOZREVATEL пропонує простежити, як з роками змінювався його імідж.

Арсеній Яценюк у молодості і в 2020 році

Арсеній Яценюк у молодості і в 2020 році

колаж

Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 року в місті Чернівці. Батько Арсенія, Петро Яценюк, був викладачем історії Чернівецького університету, мама, Марія Яценюк – викладачка французької мови.

У 1991 році Яценюк закінчив англомовну школу зі срібною медаллю, в 1996 році – факультет правознавства Чернівецького національного університету. Диплом майбутній політик захищав іноземною мовою.

Арсеній Яценюк у дитинстві

Арсеній Яценюк у дитинстві

nv.ua

Арсеній Яценюк у молодості

Арсеній Яценюк у молодості

bukpravda.cv.ua

Крім того, 2001 року Яценюк закінчив факультет "облік і аудит" Київського національного торговельно-економічного університету.

Кар'єру політика Арсеній Яценюк розпочав у тому ж 2001 році, коли він очолив міністерство економіки Автономної Республіки Крим. Але вже за два роки кар'єрний ріст молодого Яценюка стрімко пішов угору, і він переїхав до Києва, ставши першим заступником тодішнього глави Національного Банку України Сергія Тігіпка.

Арсеній Яценюк та Віктор Янукович

Арсеній Яценюк та Віктор Янукович

varianty.lviv.ua

Арсеній Яценюк у 2008 році

Арсеній Яценюк у 2008 році

Reuters

Арсеній Яценюк у 2012 році

Арсеній Яценюк у 2012 році

Reuters

20 вересня 2006 президент України Ющенко призначив Яценюка першим заступником глави Секретаріату президента України – представником президента України в Кабінеті Міністрів України.

Арсеній Яценюк і Барак Обама, 2014 рік

Арсеній Яценюк і Барак Обама, 2014 рік

wikipedia.org

У 2013 році Арсеній Яценюк активно брав участь у подіях на Майдані. У 2014 році став прем'єр-міністром України, а через два роки пішов у відставку.

Арсеній Яценюк на Майдані

Арсеній Яценюк на Майдані

wikipedia.org

Арсеній Яценюк з дружиною в 2015 році

Арсеній Яценюк з дружиною в 2015 році

facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсеній Яценюк у 2016 році

Арсеній Яценюк у 2016 році

Reuters

Арсеній Яценюк у 2018 році

Арсеній Яценюк у 2018 році

facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсеній Яценюк у 2020 році

Арсеній Яценюк у 2020 році

Reuters

Арсеній Яценюк зараз

Арсеній Яценюк зараз

Reuters

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Особа
Арсеній Яценюк
Місце
Україна
Теги
Стиль фотографии день народження політика люди шоу
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