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27 вересня • оновлено в 20:21
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Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

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Зірки шоу-бізнесу масово залишили свої привітання українській співачці Ані Лорак з її 41-им днем народження.

"Просто мій день! Люблю цю осінь. Дякую за теплі привітання", – написала Лорак на своїй сторінці в Instagram.

Серед тих, хто порадував артистку, виявилися: Сергій Лазарєв, Філіп Кіркоров, Катерина Варнава, Ірина Аллегрова, Світлана Лобода, Микола Басков, Ігор Крутой, Катя Лель, Лілія Подкопаєва, Алсу та інші.

"З Днем Народження, Дива! Ти неймовірно музична, чуттєва, душевна, по-справжньому людяна! Ти заслуговуєш на саме добре і найкраще! Люблю і ціную нашу дружбу! І від душі вітаю з виходом нових пісень і альбому", – написав Сергій Лазарєв.

Він опублікував зворушливе фото, на якому обіймає Лорак. "Ох, яка фотка неймовірна", – відреагувала Варнава в коментарях.

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

"З днем народження, божественна", – написав Філіп Кіркоров, на що отримав відповідь від співачки: "Дякую, любий".

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок
Філіп Кіркоров привітав Ані Лорак з днем народження

Філіп Кіркоров привітав Ані Лорак з днем народження

instagram / fkirkorov

"Сьогодні День народження у чарівної та проникливої дівчини, талановитої співачки Ані Лорак! Нехай кожен день буде наповнений позитивом і оптимізмом, цікавими ідеями та найприємнішими зустрічами. Кохання, тепла і нескінченного щастя", – привітала Ірина Аллегрова.

Сьогодні День народження у чарівної і проникливою дівчата, талановитої співачки Ані Лорак @anilorak! Нехай кожен день буде наповнений позитивом і оптимізмом, цікавими ідеями та найприємнішими зустрічами. Любові, тепла і нескінченного щастя! . . # анілорак # деньнародженнєвий # сднемрожденія # каролина #happybirthday # русскаямузика # музика #allegrova #irinaallegrova #music # Аллегрова # ірінааллегрова

Публікація від Ірини Аллегрової FANS (@ irinaallegrova.ru)

Світлана Лобода коротко написала в коментарях під постом Лорак: "Будь щаслива". До неї також приєднався Микола Басков: "З днем народження Дива! Нехай все буде, як ти хочеш".

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

"З Днем народження, Каролінка! З новим альбомом, з новим коханням, з появою щастя в твоїх очах", – додав від себе Ігор Крутой.

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок
Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Також у сторіс Лорак опубліковано привітання зі спільними фотографіями від наступних знаменитостей: Кеті Топурія, Оксани Марченко, Олега Влади, Valera Atlant, Михайла Марвіна та інших.

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Фото зі сторіс Лорак

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Особи
Ані Лорак Світлана Лобода Філіп Кіркоров Сергій Лазарєв Катерина Варнава Алсу Лілія Подкопаєва Оксана Марченко Катя Лель Ірина Аллегрова Микола Басков Ігор Ніколаєв (співак) Ігор Крутий Кеті Топурія
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес день народження
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