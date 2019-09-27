Ані Лорак — 41: день народження співачки викликав ажіотаж серед зірок

Зірки шоу-бізнесу масово залишили свої привітання українській співачці Ані Лорак з її 41-им днем народження.

"Просто мій день! Люблю цю осінь. Дякую за теплі привітання", – написала Лорак на своїй сторінці в Instagram.

Серед тих, хто порадував артистку, виявилися: Сергій Лазарєв, Філіп Кіркоров, Катерина Варнава, Ірина Аллегрова, Світлана Лобода, Микола Басков, Ігор Крутой, Катя Лель, Лілія Подкопаєва, Алсу та інші.

"З Днем Народження, Дива! Ти неймовірно музична, чуттєва, душевна, по-справжньому людяна! Ти заслуговуєш на саме добре і найкраще! Люблю і ціную нашу дружбу! І від душі вітаю з виходом нових пісень і альбому", – написав Сергій Лазарєв.

Він опублікував зворушливе фото, на якому обіймає Лорак. "Ох, яка фотка неймовірна", – відреагувала Варнава в коментарях.

"З днем народження, божественна", – написав Філіп Кіркоров, на що отримав відповідь від співачки: "Дякую, любий".

Філіп Кіркоров привітав Ані Лорак з днем народження instagram / fkirkorov

"Сьогодні День народження у чарівної та проникливої дівчини, талановитої співачки Ані Лорак! Нехай кожен день буде наповнений позитивом і оптимізмом, цікавими ідеями та найприємнішими зустрічами. Кохання, тепла і нескінченного щастя", – привітала Ірина Аллегрова.

Світлана Лобода коротко написала в коментарях під постом Лорак: "Будь щаслива". До неї також приєднався Микола Басков: "З днем народження Дива! Нехай все буде, як ти хочеш".

"З Днем народження, Каролінка! З новим альбомом, з новим коханням, з появою щастя в твоїх очах", – додав від себе Ігор Крутой.

Також у сторіс Лорак опубліковано привітання зі спільними фотографіями від наступних знаменитостей: Кеті Топурія, Оксани Марченко, Олега Влади, Valera Atlant, Михайла Марвіна та інших.

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

Фото зі сторіс Лорак

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