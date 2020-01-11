Допомогла стати зіркою? Як виглядає таємнича багата дружина Малахова

Популярний російський телеведучий Андрій Малахов 11 січня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 48 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим зараз займається ведучий і як виглядає його таємнича дружина Наталя Шкульова.

Андрій Малахов popbio.ru

Андрій Малахов народився 11 січня 1972 року в місті Апатити Мурманської області Росії. Він закінчив школу зі срібною медаллю, отримав музичну освіту по класу скрипки.

З червоним дипломом закінчив факультет журналістики МДУ ім. М. В. Ломоносова в 1995 році, також закінчив юридичний факультет Російського державного гуманітарного університету.

Андрій Малахов у молодості life.ru

Андрій Малахов у молодості popbio.ru

Андрій Малахов був ведучим багатьох проектів на російському телебаченні. Так, найвідоміші з них – "Большая стирка" (вів з 2001 по 2004 рік) і "Пусть говорят" (з 2005 по 2017 рік).

З 2007 по грудень 2019 року Андрій Малахов був головним редактором глянцевого журналу "StarHit".

У липні 2017 року стало відомо, що Малахов не повернеться на "Перший канал" у новому телесезоні в зв'язку з внутрішнім конфліктом у команді ток-шоу "Пусть говорят". З чуток, провідний залишив ток-шоу через різкий ріст числа випусків на політичні теми.

Але в серпні 2017-го видання Elle повідомило, що Андрій Малахов залишає "Пусть говорят" через те, що йде в "декретну відпустку", оскільки його дружина, Наталя Шкульова, вагітна.

"Пліткарі"

Через кілька місяців, кажучи про те, що йде з "Першого каналу", сам Малахов заявив, що керівництво телеканалу навіть після того, як він став популярним, продовжувало бачити в ньому "хлопчика, що подає каву", а не "людину, яка не тільки вміє щось робити ще, але й несе золоті яйця для каналу", що й стало причиною зміни місця роботи.

Відзначимо, що особисте життя Малахова завжди цікавило прихильниць. Першим коханням Малахова була дівчина на ім'я Ліза. Вона жила в Швейцарії і була старшою на 14 років. Разом вони прожили в Москві близько семи років, але Ліза сумувала за Швейцарією і кликала з собою Малахова, який не хотів їхати. В результаті пара розлучилася. Ліза поїхала до Швеції і незабаром покінчила життя самогубством, викинувшись з вікна.

instagram.com/malakhov007

Після цього Андрій Малахов довгий час жив у стані депресії і не хотів надовго сходитися з жінками. При цьому йому приписували романи з бізнесвумен Мариною Кузьміною, актрисою Оленою Коріковою, світською левицею Маргаритою Буряк і співачкою Анною Седоковою. Ще до шлюбу журналіст випустив книгу "Мої улюблені блондинки" (2006).

Дружина Андрія Малахова Наталія Шкулева, з якою він перебуває у шлюбі з 2011 року, є видавцем російської версії журналу "Elle". Її батько – журналіст і власник видавництв Віктор Шкульов, якого називають покровителем Малахова.

Андрій Малахов і Наталія Шкульова Natasha Shkuleva / Instagram

Андрій Малахов і Наталія Шкульова Natasha Shkuleva / Instagram

Андрій Малахов і Наталія Шкульова Natasha Shkuleva / Instagram

Про Шкульову часто кажуть як про таємницю за сімома печатками, оскільки багато хто не розуміє, звідки взялася дружина зоряного ведучого.

У 2009 році пара вперше з'явилася разом на весіллі Євгена Плющенка і Яни Рудковської. Уже через два роки Малахов і Шкульова таємно одружилися, не запрошуючи ніяких гостей, а просто орендувавши зал у Версальському палаці в Парижі для найближчих людей.

Андрій Малахов і Наталія Шкульова Getty Images

15 листопада 2017 року Наталя Шкульова народила сина Олександра. Крім спадкоємця, у телеведучого є хресні діти – це дочка і син Філіпа Кіркорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року Андрія Малахова внесли до бази даних українського волонтерського сайту "Миротворець". Це сталося 12 липня, після того, як шоумен виступив в ролі ведучого на скандальному телемості "Треба поговорити", що транслювався на пропагандистському російському телеканалі "Россия 1".

При цьому раніше Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що під час телемосту нібито хотів розповісти, що саме росіяни читали, слухали, дивилися, носили і їли за ті п'ять років, поки не спілкувалися з українцями.

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