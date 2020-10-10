Андре Тан перехворів на коронавірус: дизайнер ледь не позбувся бізнесу

Український дизайнер Андре Тан перехворів на коронавірус.

Про це зірка повідомив в інтерв'ю, яке вийшло 9 жовтня на YouTube.

Тан зізнався, що він захворів на коронавірус ще під час початку пандемії, коли він повернувся з Парижа.

"Спочатку захворів я, потім захворіла Аліна – дружина моя, потім – Соня – наша донька. Я був у Парижі і, видно, звідти його привіз. Мені було несолодко", – повідомив дизайнер.

Як розповідав Тан, він відмовився від госпіталізації і лікувався від коронавірусу вдома.

"До мене приїжджала поліція, перевіряла, чи вдома я. Я в лікарню не ліг, оскільки у мене великий будинок", – поділився зірка.

Також знаменитість зазначив, що не афішував факт зараження на коронавірус, побоюючись, що це може позначитися на продажах.

"У нас були онлайн-продажі, і я подумав: навіщо це людям? Хотів, щоб вони себе не накручували. Тому перший місяць був для мене дуже важкий. Потім я зрозумів, що це реальність і потрібно щось робити. Треба брати себе за верхівку і витягати з цієї кризи", – розповідав Тан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти шоу "Топ-модель по-українськи" заразилися коронавірусом.