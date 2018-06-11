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"Суперник у нас кретин": Приходько розповіла, як Україні перемогти Росію

4.4тЧитати новину російською

Україна може перемогти в протистоянні з Російською Федерацією, але для початку їй необхідно заморозити будь-які відносини з агресором.

Про це заявила в ефірі програми "Грані війни" на ObozTV українська співачка і волонтер Анастасія Приходько.

"Суперник у нас кретин, з цим все зрозуміло. Він навіть воювати не вміє, він боягуз. Товстий - ще не означає великий. Росія - вона "жирніше", більше, але тупа - з населенням козлів, які йдуть за своїм пастухом, яким подобається бути приниженими. У них зараз флешмоб - встаньте на коліна перед Путіним. Це недодержава, біомаса якась", - заявила вона.

За словами Приходько, Російська Федерація представляє з себе "незрозумілий об'єкт, що з'їхав з глузду". "Дуже важко зрозуміти, що вона створить в ту чи іншу хвилину", - пояснила вона.

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"Ми звичайно хочемо, щоб Росія розвалилася і понесла відповідальність, щоб всі чиновники в Гаазі сиділи. Але я на 100% знаю, що коли Росія нападає, вона програє", - зазначила співачка.

"Дуже б хотілося, щоб світові лідери нас чули набагато краще. Я б хотіла, щоб вони в принципі перестали вести будь-які переговори, хотілося б, щоб ми розірвали і торгові і будь-які інші відносини з РФ, і це буде перший дійсно важливий крок у нашій перемозі ", - уклала Приходько.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько запропонувала особливим чином маркувати українських артистів, які гастролюють в Росії.

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Теми
Грані війниРосійсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на Донбасі
Особа
Анастасія Приходько
Місце
Україна
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Это баба (не женщина) с пониженной социальной ответственностью!
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