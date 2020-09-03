Alyona Alyona звернулася до влади з проханням дозволити концерти. Відео

Хіп-хоп виконавиця, учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) звернулася до влади з проханням дозволити концерти і створити план виходу з кризи для музичної індустрії.

Реперка записала відео, яке супроводжувалося її треком "Завтра", на своїй сторінці в Instagram. У ролику зірка мовчала, а всі свої вимоги написала (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена обурилася, що вже пів року музична індустрія "зазнає збитків і стрімко вмирає". Тому артистам необхідно виступати, щоб залишатися на плаву та утримувати свої команди.

"Ми довго мовчали і терпіли, поважаючи позицію влади. Але влада не йде на поступки. Нам набридло мовчати. Ми дотримуємось усіх правил карантину. Дозвольте нам виступати", – написала реперка.

Також знаменитість додала, що приєднається до мирного мітингу 3 вересня під стінами Кабінету міністрів України на знак протесту проти указу про часткову заборону на проведення концертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Оля Полякова заявила про дискримінацію українських артистів під час карантину в країні. Зірка розповіла, що її концерт у Білій Церкві, який мав відбутися 1 вересня, скасували, а в той час у Києві виступав російський співак без дотримання правил безпеки

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