"Затягує, дуже качає": Alyona Alyona здивувала мережу кліпом у незвичайному форматі

Українська хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, випустила кліп на сингл "Дикі танці".
Так, він був оформлений в естетиці культової комп'ютерної гри GTA та опублікований на офіційному YouTube-каналі співачки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
"Перша наша робота в такому стилі, тому буду рада будь-якому фідбеку від вас..." – написала Альона в коментарі під відео.
Користувачі мережі були приголомшені новим треком реперки. Вони написали, що "він дуже незвичайний, але качає".
"Це просто бомба! Захоплююся прикольністю самої ідеї та її втіленням. Браво", "Я як фанат всіх серій ГТА просто в захваті від кліпу", "Вау, це просто бомба, гармата, ракета! Дуже незвично, але так качає", "Відео затягує", "Вибух мозку", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Alyona Alyona почала набирати популярність після публікації роликів на каналі в Youtube. Дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" вийшов в жовтні 2018 року.
30 листопада вона випустила нове репвідео на пісню "Відчиняй".
У квітні 2019 року українська реперка презентувала альбом "Пушка" і однойменний кліп, який вразив західних блогерів.
І майже відразу після цього Alyona Alyona потрапила на сторінки модного західного журналу Vogue, де розповіли її історію.
Пізніше вона потрапила до престижного списку українських виконавців.
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