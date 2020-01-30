"Затягує, дуже качає": Alyona Alyona здивувала мережу кліпом у незвичайному форматі

Українська хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, випустила кліп на сингл "Дикі танці".

Так, він був оформлений в естетиці культової комп'ютерної гри GTA та опублікований на офіційному YouTube-каналі співачки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

ALYONA ALYONA Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Перша наша робота в такому стилі, тому буду рада будь-якому фідбеку від вас..." – написала Альона в коментарі під відео.

Користувачі мережі були приголомшені новим треком реперки. Вони написали, що "він дуже незвичайний, але качає".

"Це просто бомба! Захоплююся прикольністю самої ідеї та її втіленням. Браво", "Я як фанат всіх серій ГТА просто в захваті від кліпу", "Вау, це просто бомба, гармата, ракета! Дуже незвично, але так качає", "Відео затягує", "Вибух мозку", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.