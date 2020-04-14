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14 квітня • оновлено в 13:56
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Alyona Alyona потрапила до списку найбільш перспективних реперок світу

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Українська артистка Alyona Alyona (Олена Савраненко) увійшла в рейтинг топ-10 найбільш перспективних реп-виконавців за версією німецького порталу Highsnobiety.

Відповідний список був опублікований на офіційному сайті видання. За словами інсайдерів, Alyona Alyona своїм прикладом довела, що реп може долати мовні бар'єри. Адже композиції виконавиці дуже швидкі, ритмічні і харизматичні, які гарантовано залишаться в пам'яті у багатьох.

Alyona Alyona

Alyona Alyona

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Її іронічні відео, в яких Олена катається на водних мотоциклах або читає реп разом зі своїми друзями, набрали мільйони переглядів, довівши, що реп дійсно може подолати мовні бар'єри. Її реп швидкий, ритмічний і харизматичний, з незліченними змінами висоти тону і рекламними роликами, які гарантовано залишаться у вас в голові. Алена Савраненко дійсно не потребує особливої допомоги, щоб сяяти", – зазначається на порталі.

До речі, крім Alyona Alyona, в список увійшли такі виконавиці: Hawa, Le Juiice, Jean Grae, Maluca Mala, Jean Deaux, Lady Shocker, Chinese Kitty, Shaybo і Tokischa.

Alyona Alyona потрапила до списку найбільш перспективних реперок світу

Фото: highsnobiety.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Да уж, один раз увидев эту свинину, xpeн её забудешь
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