"Всі купували голоси": Алсу вперше прокоментувала скандал на "Голосі"

Відома російська співачка Алсу дала відверте інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак, в якому розповіла про скандальну перемогу її 11-річної доньки Мікелли Абрамової на шоу "Голос.Діти".

Так, в ньому зірка зізналася, що купила голоси заради перемоги дівчинки в проєкті. Однак, на думку Алсу, правила конкурсу нею порушені не були. Адже кожна людина могла проголосувати від 1 до 20 разів, тому вона просила друзів та родичів їх підтримати. Відповідне відео було опублікували на офіційному YouTube-каналі "Обережно, Собчак" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Алсу Скріншот з відео

"Сама система голосування була недосконала. І ми всі стали її заручниками. За правилами шоу, кожна людина могла проголосувати від 1 до 20 разів. Виходить, що кожен голосує в міру своїх можливостей... Я зізнаюся, так, я купувала голоси. Я купувала голоси в тій кількості, яка дозволялася правилами "Першого каналу". Більше того, в рамках цього так званого голосування, всі учасники всіх сезонів купували голоси. Тому що неможливо було віддати свій голос, елементарно не заплативши. Я особисто купила 40 смс – у мене два телефони, і я писала в паузах між зйомками. Так, хтось може дозволити собі одне смс, хтось два. Ми попросили всіх наших друзів та родичів", – зазначила Алсу.

Алсу з донькою Мікеллою Фото: instagram/alsou_a

Крім того, співачка додала, що її донька могла стати переможницею і без допомоги з боку батьків.

Алсу і Ксенія Собчак Скріншот з відео

"Я не зовсім згодна, що ці 38 тисяч голосів, які визнали "сумнівними", допомогли Мікеллі перемогти. Навіть якщо відняти їх із загальної суми, то яким чином це впливає на перемогу? За Мікеллу проголосували 145-146 тисяч голосів. У наступного учасника – 60 тисяч голосів. Розрив був дуже великий. Тільки в мене понад два мільйони підписників в Instagram. 146 тисяч – це 6-7 відсотків тільки моїх шанувальників. Так, я агітувала голосувати за доньку. Великою підтримкою, звичайно, для неї стала я, моє ім'я, мої фанати. І я про це шкодую", – підсумувала Алсу.

Алсу з донькою Мікеллою Фото: instagram/alsou_a

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