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Аліна Гросу вперше показала обличчя чоловіка: хто він

2.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Аліна Гросу вперше показала обличчя свого чоловіка Олександра, за якого вийшла заміж 1 червня.

Відповідні знімки вона опублікувала в Instagram, попросивши шанувальників обрати краще фото зі списку.

"А ось і він! Обирайте нашу кращу фотку", – підписала вона, викликавши ажіотаж у шанувальників, які давно чекали, коли артистка покаже свого обранця не зі спини.

Аліна Гросу та Олександр з шампанським

Аліна Гросу та Олександр з шампанським

Instagram @ alina_grosu

Про чоловіка Гросу відомо дуже мало. Його звуть Олександр, він є бізнесменом, який тільки починає. Більше інформації про прізвище, діяльність та ще будь-яких натяків про нього в мережі немає.

Артистка довгий час тримала інтригу щодо свого обранця і жодного разу не показувала його обличчя. В одному з інтерв'ю Гросу зізнавалася, що він ніколи не намагався щось в ній змінити.

Аліна Гросу та чоловік Олександр

Аліна Гросу та чоловік Олександр

Instagram @ alina_grosu

"Дуже мало в житті я зустрічала людей, які будуть не просто говорити: "Вау, моя дівчина співає" або "Мою дівчину всі знають з дитинства", а щиро підтримають творчу людину. Він був би радий, якби я не співала, але він і щасливий, що я співаю. Іноді, правда, його бісить, коли хтось зайвий раз на мене подивиться", – говорила вона.

Чоловік Олександр поцілував Аліну Гросу

Чоловік Олександр поцілував Аліну Гросу

Instagram @ alina_grosu

Аліна Гросу та Олександр кривляються

Аліна Гросу та Олександр кривляються

Instagram @ alina_grosu

Аліни Гросу вийшла заміж за Олександра

Аліни Гросу вийшла заміж за Олександра

Instagram @ alina_grosu

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Тоді ніхто не міг розгледіти його обличчя. У березні 2019 року Ірина Білик проговорилася, що весілля її хрещениці відбудеться у Венеції.

Нещодавно Гросу розповіла, як буде проходити урочистий захід. Вона уточнила, що змінить два вбрання на весіллі, а сама подія відбудеться в Вероні.

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Особа
Аліна Гросу
Місце
Україна
Теги
весілляшоу-бизнесфотографии
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