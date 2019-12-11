"Котел з олією вже готовий": Алібасов показав фото з живим Лужковим

Російський продюсер Барі Алібасов прокоментував смерть колишнього мера Москви Юрія Лужкова.

Так, на своїй сторінці в Instagram він поділився фото з Юрієм Михайловичем і зазначив, що з його приходом "Москва засяяла яскравим світлом".

Юрій Лужков і Барі Алібасов

"Буквально три дні тому їхав по Москві та згадував 1989 рік, коли ми з гуртом "НА-НА" приїхали з гастролей по Чехословаччині. Після яскраво освітленої Праги, Москва здалася чорним пеклом з дірявими дорогами, заповненими брудною водою і єдина вулична лампочка горіла на в'їзді до міста. Більше жодної лампи на всю Москву. З приходом Юрія Михайловича через півтора року Москва засяяла яскравим світлом", — заявив Алібасов.

Гурт "НА-НА", Юрій Лужков і Барі Алібасов Фото: instagram/alibasov_nana

Продюсер також висловив співчуття рідним Лужкова у зв'язку з їхньою втратою і додав, що він назавжди залишиться в пам'яті корінних москвичів. Однак деякі користувачі мережі вирішили пригадати в коментарях до публікації гріхи ексмера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній мер Москви Юрій Лужков помер 10 грудня на 84 році життя. За даними ЗМІ, його не стало після операції на серці, яку йому робили в німецькому Мюнхені.

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