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11 грудня • оновлено в 15:26
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"Котел з олією вже готовий": Алібасов показав фото з живим Лужковим

1.6т
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Російський продюсер Барі Алібасов прокоментував смерть колишнього мера Москви Юрія Лужкова.

Так, на своїй сторінці в Instagram він поділився фото з Юрієм Михайловичем і зазначив, що з його приходом "Москва засяяла яскравим світлом".

Юрій Лужков і Барі Алібасов

Юрій Лужков і Барі Алібасов

"Буквально три дні тому їхав по Москві та згадував 1989 рік, коли ми з гуртом "НА-НА" приїхали з гастролей по Чехословаччині. Після яскраво освітленої Праги, Москва здалася чорним пеклом з дірявими дорогами, заповненими брудною водою і єдина вулична лампочка горіла на в'їзді до міста. Більше жодної лампи на всю Москву. З приходом Юрія Михайловича через півтора року Москва засяяла яскравим світлом", — заявив Алібасов.

Гурт "НА-НА", Юрій Лужков і Барі Алібасов

Гурт "НА-НА", Юрій Лужков і Барі Алібасов

Фото: instagram/alibasov_nana

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Продюсер також висловив співчуття рідним Лужкова у зв'язку з їхньою втратою і додав, що він назавжди залишиться в пам'яті корінних москвичів. Однак деякі користувачі мережі вирішили пригадати в коментарях до публікації гріхи ексмера.

"Котел з олією вже готовий": Алібасов показав фото з живим Лужковим
"Котел з олією вже готовий": Алібасов показав фото з живим Лужковим

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній мер Москви Юрій Лужков помер 10 грудня на 84 році життя. За даними ЗМІ, його не стало після операції на серці, яку йому робили в німецькому Мюнхені.

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Автор
Крістіна Долматова, Юрій Лужков
Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
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