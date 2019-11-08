Алену Делону – 84: як виглядає знаменитий красень після інсульту і яким був у молодості

Знаменитий французький актор Ален Делон 8 листопада відзначає свій день народження.
Так, йому виповнюється 84 роки. У день народження актора OBOZREVATEL вирішив нагадати читачам, яким був Ален Делон e молодості, як виглядав до інсульту і зараз (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Ален Делон у фільмі "Басейн"
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Свого часу, в 1960-ті – 1980-ті роки, Ален Делон був кумиром мільйонів. Найбільшу славу йому принесли фільми "На яскравому сонці", "Чорний тюльпан", "Леопард".
Ім'я Алена Делона стало синонімом чоловічої краси.
Однак у червні 2019 року актор переніс інсульт і був госпіталізований з сильними головними болями в Парижі, де йому провели операцію.
Ален Делон у фільмі "Дорога школярів"
24smi.org
Після цього донька Делона Аннушка розповіла про стан батька. Це сталося на початку серпня, коли здоров'я актора вже стабілізувалось.
Ален Делон і Жан-Поль Бельмондо
24smi.org
"Моєму батькові дуже пощастило, і все тепер проходить нормально. І це не випадково, адже він за характером – людина-переможець. Ален Делон дякує своїй публіці і своїм друзям за всі ті численні послання любові і підтримки, які вони йому направили і які дозволяють йому просуватися вперед ", – розповідала вона.
Ален Делон і Ромі Шнайдер
24smi.org
Тоді Аннушка пояснила, що у батька інсульт супроводжувався крововиливом і скупченням крові у внутрішньочерепному просторі.
Ален Делон до інсульту
фото: Getty
А у вересні син артиста Ален-Фаб'єн показав, як виглядає його зоряний батько на своїй сторінці в Instagram. На фото можна помітити, що актор сильно схуд. Але, за словами сина Алена Делона, життєві функції не постраждали.
"Le comedien, il a appris un metier, jusqu'au conservatoire et cætera Le comédien joue. Alors que l'acteur, qui est un accident .. Lui vit. Vous voyez?" -Alain Delon Des progrès tous les jours. Nous n'aurions pas pu rever d'un tel rétablissement . Il vous remercie tous tendrement du soutien que vous lui apportez .
"Прогрес кожного дня. Ми не могли і мріяти про таке одужання. Він тепло дякує вам усім за підтримку, яку ви йому надаєте", – підписав фотографію Ален-Фаб'єн.
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Раніше OBOZREVATEL писав, що Алена Делона "поховали" живцем: 16 серпня в пошуку Google раптово злетів запит на фразу "Ален Делон помер".
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