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9 квітня • оновлено в 06:33
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Альбіні Джанабаєвій – 41: як дружина Меладзе виглядає без макіяжу

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Російська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва 9 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 41 рік.

Як відомо, Джанабаєва – друга дружина співака Валерія Меладзе, у подружжя двоє дітей. Незважаючи на вік, артистку часто хвалять за бездоганну зовнішність і елегантність. У звичайному ж житті Джанабаєва носить спортивний одяг і не завжди користується косметикою. У день народження співачки OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як вона виглядає без макіяжу.

Альбіна Джанабаєва

Альбіна Джанабаєва

instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбіна Джанабаєва народилася 9 квітня 1979 року в Волгограді, Росія.

2003 року вона стала бек-вокалісткою Валерія Меладзе, а з 2004 по 2013 рік була солісткою українського гурту "ВІА Гра".

У 2004 році Альбіна Джанабаєва народила сина Костянтина, батьком якого виявився Валерій Меладзе.

Після цього на співачку обрушився шквал критики, оскільки співак був одружений, у шлюбі підростали три дочки. Альбіна Джанабаєва пояснювала тоді, що не хотіла нікому заподіювати біль, але припинити стосунки з Меладзе не змогла.

Зараз співачка виховує двох синів. Також вона будує сольну кар'єру.

41-річна Джанабаєва демонструє молоду зовнішність і елегантність, але вона не приховує того, як виглядає без макіяжу:

З попереднього поста я зрозуміла, що ви, мої передплатники, вибираєте для себе перевірені джерела інформації і не труїте себе всім цим нестримним потоком "новин", який виливається на нас 😊 !!! І це разумно☝🏼👏🏼 А тепер поділіться, що зараз дивіться, якщо вдається, може якийсь серіал класний) ... Я почала дивитися "Чому жінки вбивають"! Прямо дуже подобається 👍🏼 # п'ятницю #selfie #movienight #emerald by @ julia.queensbee 💚❤️💛

Допіс, Поширення Альбіна Джанабаєва (@albinadzhanabaeva)

Я знаю бренд Avene кілька років. Вперше спробувала в поїздці, за порадою фармацевта в європейській аптеці, і не розчарувалася! Але вивчити по-справжньому можу зараз, на самоізоляції ... Вирішила протестувати всі кошти)))! Що можу сказати, косметика лікувальна, для чутливої шкіри, на основі термальної води, основна дія якої: пом'якшувати і заспокоювати роздратовану шкіру 🚿 актуально в умовах перманентного перебування вдома. Спрей з термальною водою використовую протягом всього дня, під час і після тренувань. Після макіяжу, до речі, теж хороша! Взагалі так!!! І 30 років на ринку-це гідний вік! Avene, з 30-річчям вас! @eauthermaleavenerussia # AveneHappy30 #Avene #timetospray

Допіс, Поширення Альбіна Джанабаєва (@albinadzhanabaeva)

Зазначимо, 2019 року вийшов спільний кліп Джанабаєвої та її чоловіка Меладзе "Мегаполіси":

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Зірковий бекстейдж Блог шоубіз
Особи
Валерій Меладзе Альбіна Джанабаєва
Місце
Росія
Теги
фотографии день народження скандали Відносини роман зірки музика люди шоу-бизнес шоу зірки без макіяжу макияж
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