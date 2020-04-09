Альбіні Джанабаєвій – 41: як дружина Меладзе виглядає без макіяжу

Російська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва 9 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 41 рік.

Як відомо, Джанабаєва – друга дружина співака Валерія Меладзе, у подружжя двоє дітей. Незважаючи на вік, артистку часто хвалять за бездоганну зовнішність і елегантність. У звичайному ж житті Джанабаєва носить спортивний одяг і не завжди користується косметикою. У день народження співачки OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як вона виглядає без макіяжу.

Альбіна Джанабаєва instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбіна Джанабаєва народилася 9 квітня 1979 року в Волгограді, Росія.

2003 року вона стала бек-вокалісткою Валерія Меладзе, а з 2004 по 2013 рік була солісткою українського гурту "ВІА Гра".

У 2004 році Альбіна Джанабаєва народила сина Костянтина, батьком якого виявився Валерій Меладзе.

Після цього на співачку обрушився шквал критики, оскільки співак був одружений, у шлюбі підростали три дочки. Альбіна Джанабаєва пояснювала тоді, що не хотіла нікому заподіювати біль, але припинити стосунки з Меладзе не змогла.

Зараз співачка виховує двох синів. Також вона будує сольну кар'єру.

41-річна Джанабаєва демонструє молоду зовнішність і елегантність, але вона не приховує того, як виглядає без макіяжу:

Зазначимо, 2019 року вийшов спільний кліп Джанабаєвої та її чоловіка Меладзе "Мегаполіси":

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