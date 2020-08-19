Аласанія прокоментував скандал зі школярем, якому відмовили в участі в дитячому Євробаченні

Голова національного мовника "Суспільне" Зураб Аласанія пояснив, що 12-річному Максиму Ткачуку відмовили в участі в дитячому Євробаченні через те, що він порушив правила. Школяр взяв участь в конкурсі Лондоні, одним із організаторів якого був орган виконавчої влади Росії.

Про це посадовець заявив на своїй сторінці в Facebook. За його словами, бабуся хлопчика з Волині Лариса Ткачук подала заявку на участь у нацвідборі конкурсу, де не вказала перемогу на пісенному фестивалі Stars of the Albion у Лондоні в березні 2020 року.

"Співорганізатором конкурсу був "Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне". Ця організація є органом виконавчої влади РФ. Правила порушено. Участь в Євробачені скасовано. Але "мураєви" майстерно підміняють поняття, і педалюють не "россотрудничество", а "сирота" та "помста за "Смуглянку", – відзначив Аласанія.

Також голова правління НСТУ навів цитату очільника "Россотрудничества" Євгена Примакова, де він заявив, що Росія хотіла використати конкурс у Лондоні задля отримання політичної підтримки.

"Напевно ми повинні шукати і знаходити людей умовно в Великій Британії, які б сказали: "Так, Крим російський". Але там, де ми не можемо знайти таких людей, ми повинні знайти точки солідаризації з будь-якого іншого приводу в загальних інтересах", – пояснив Примаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Ткачук виконав пісню "Смуглянка" на пісенному фестивалі в Лондоні. У мережі його звинуватили в популяризації "русского міра". Згодом НСТУ анулювала заявку школяра на участь у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2020" через порушення умов положення про Нацвідбір.

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