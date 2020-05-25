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25 травня • оновлено в 17:02
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Актрису Хіларі Дафф звинуватили в секс-торгівлі дітьми

1.4т
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Американську актрису та співачку Хіларі Дафф звинуватили в секс-торгівлі дітьми.

Про це повідомляє The Blast. За словами видання, артистку почали критикувати в соцмережах після того, як вона опублікувала оголений знімок свого 8-річного сина Луки. Деякі користувачі припустили, що це не просто сімейний кадр. Вони заявили, що Дафф може бути залучена в сексуальну торгівлю дітьми, адже не бачить нічого поганого в публікації подібних фото.

Хіларі Дафф

Хіларі Дафф

Фото: instagram/hilaryduff

До речі, уточнюється, що зірка вже видалила фото. Вона також відреагувала на слова критиків у своєму Twitter-акаунті.

Хіларі Дафф з сином Лукою

Хіларі Дафф з сином Лукою

Фото: instagram/hilaryduff

"Я розумію, що зараз всім нудно... Але це дійсно огидно... Той, хто придумав подібну маячню і викинув її у Всесвіт, повинен відпочити від свого телефону. Може, завести собі хобі", – підкреслила Дафф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Ксенія Собчак показала синові Платону своє фото, на якому вона в компанії ще двох знаменитостей позувала в напівоголеному вигляді.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Хіларі Дафф
Теги
шоу-бизнес шоу
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