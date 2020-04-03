Актриса з "Щасливі разом", яка заразилися коронавірусом, втекла з ізоляції: нею займеться поліція

Заражена коронавірусом російська актриса Яніна Бугрова, яка знімалася в серіалі "Щасливі разом", втекла з карантину.

Так, артистку знайшли за 11 кілометрів від її квартири в Москві. Про це повідомляє видання "Комсомольская Правда".

Яніна Бугрова Фото: instagram/bugrovayanina_official

За словами інсайдерів, після відпустки у Франції Бугрова відчула нездужання і вирішила здати тест на коронавірус. Діагноз підтвердився, однак актрису не стали госпіталізувати через легкі симптоми та помістили на домашній карантин. Медики звернулися в поліцію, після того, як до Бугрової приїхала бригада швидкої допомоги з перевіркою, але її не виявилося вдома.

"У поліцію надійшло повідомлення від швидкої допомоги, що Бугрова Яніна порушила карантин і пропала із зазначеної адреси. На місце події був висланий наряд поліції. Після прибуття наряду інформацію про порушення карантину передали до відділу поліції", – розповіло джерело виданню.

Яніна Бугрова Фото: instagram/bugrovayanina_official

До речі, співробітники правоохоронних органів встановили по соцмережах Бугрової, що та неодноразово порушувала карантин. Відносно її дій буде проведена перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатор Ради Федерації РФ Олег Морозов зажадав відправити українського репера Джигана в лікарню через порушення карантину.

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