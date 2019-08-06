Актор з "Інтернів" і "Кухні" влаштував у Москві різанину

Російський актор, відомий за серіалами "Інтерни" і "Кухня" Джан Бадмаєв напав на перехожого на станції метро "Театральна" в Москві.

За даними телеканалу "РЕН ТВ", 5 серпня він із розмахом відсвяткував день народження і відправився додому в нетверезому стані, коли сталася ця подія.

Джан Бадмаєв Кадр з серіалу "Інтерни"

"У п'яному вигляді він напав на чоловіка в підземці. Він зумів пошкодити незнайомцю шкіряну куртку, після чого його скрутили співробітники безпеки столичного метро. Вони доставили актора в відділення поліції", – йдеться в повідомленні.

instagram / dzhanbadmaev

За даними УВС на Московському метрополітені, щодо Бадмаєва склали протокол про хуліганство. Після того, як актор протверезів, він вибачився перед правоохоронцями і своєю жертвою.

Бадмаєва instagram / dzhanbadmaev

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 64-річний відомий китайський актор Саймон Ям ледь не загинув під час виступу в Китаї. На нього напали з ножем.

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