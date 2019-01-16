Актор ''Дизель Шоу'' здивував різкою зміною іміджу

Актор студії "Дизель Шоу" Євген Гашенко поділився у соцмережі фотографіями свого нового образу: гуморист змінив зачіску та пофарбував волосся.

Раптове бажання змінити імідж на особистій сторінці в Instagram Гашенко пояснив тим, що занудьгував.

"Новий рік — новий лук. Прокинувся, подивився у дзеркало, і якось нудно стало. У світлій голові — світлі ідеї, подумав я, і став ще світлішим", — розповів у коментарі до посту гуморист.

Так, русявий артист перетворився на "платинового" блондина, для нового перетворення Гашенко обрав трендовий сріблясто-попелястий колір. Судячи з усього, так Гашенко вирішив підготуватися до великих київських концертів "Дизель Шоу", які пройдуть уже 26 та 27 лютого в ДК "Україна".

Пост гумориста зібрав понад 3 тис. лайків. На думку фоловерів Гашенка, новий колір і зачіска йому цілком пасують.

Як писав раніше OBOZREVATEL, актори студії ''Дизель Шоу'' розповіли про вечір перед аварією, у якій загинула їхня колега, актриса Марина Поплавська.

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