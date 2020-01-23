Абсолютно голі: "Холостяк" Добринін поділився інтимним фото зі своєю нареченою

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін опублікував пікантну фотографію зі своєю нареченою Дашею Квітковою.

Так, знімком, на якому пара позує повністю голою, Микита поділився на своїй сторінці в Instagram.

Даша Квіткова та Микита Добринін Instagram @nikitadobrynin

На фото Микита і Даша сфотографовані біля водоспаду на Балі. Інтимні місця зірки прикрили великими листами.

Примітно, що таким знімком Добринін хотів звернути увагу на проблеми з екологією.

"Минулий рік став найспекотнішим в історії людства: були побиті температурні рекорди в Африці, Європі, на Гавайських і Карибських островах. Льодовики Гренландії почали танути, через що рівень моря піднявся. Під кінець року затопило Венецію. На довершення всього почалися пожежі в Австралії, за якими пішли затяжні дощі з градом, що знищив урожай. Все це – наслідки того, що робить людина, не замислюючись про шкоду пластика і підвищення середньої температури", – написав Микита.

Відвертий кадр пари не зміг залишити байдужим шанувальників. Під публікацією підписники засипали Микиту і Дашу коментарями:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Ольга Цибульська спантеличила шанувальників пікантним кадром з Микитою Добриніним. Зокрема, зірка позує з колишнім холостяком України, поставивши йому на коліно оголену ногу, а сама тримає в руках смартфон.

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