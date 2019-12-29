"А у нас в Росії газ": "Зеленський" і "Путін" знову зідзвонилися. Відео

Український комік Юрій Великий, що прийшов на заміну Володимиру Зеленському в студію "95 Квартал", показав пародію на телефонну розмову між президентом РФ Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Ролик опубліковано на офіційному каналі коміка. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

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"Президент України Зеленський і президент Росії Путін, після саміту в Нормандському форматі, вирішили зателефонувати один одному, щоб підвести підсумки минулих переговорів. Як відомо президент Росії, будучи в Парижі, процитував рядок з одного відомого вірша "А у нас в Росії газ, а у вас?", - підписав відео Великий.

За кілька днів відео набрало понад 60 тисяч переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Великий вперше спародіював Зеленського в Одесі на концерті студії "95 Квартал".

Його поява на сцені викликала неоднозначну реакцію: декого здивувала голова гумориста, який схожий на президента, дехто ж навпаки розкритикував його.

Пізніше Юрій поділився фото і відео зі свого виступу, також викликавши різну реакцію. Ким і звідки є Великий, який замінив Зеленського у "Кварталі", читайте за посиланням.

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