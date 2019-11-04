"А Ірочка вогонь": Білик з батогом показала розваги з голими чоловіками

Українська співачка Ірина Білик схвилювала мережу новим знімком, на якому зображена з оголеними чоловіками.

Останнім часом артистка регулярно радувала своїх підписників новими кадрами в Instagram, які супроводжувалися лише захопленими коментарями. Однак нове фото Ірини викликало бурхливу і навіть негативну реакцію серед фанатів.

Ірина Білик Інстаграм Ірини Білик

На фотографії Білик позує в яскраво-червоній відвертій сукні з батогом в руках. Пікантності кадру надають оголені чоловіки навколо, яких зірка тримає за інтимні частини тіла.

"Іра, а чого тільки за ж*пу тримаєтеся? Чого вже там", "Народній артистці все можна. Не думала, що ви так ... Слів немає", "Пішло якось вийшло. І з фотошопом перебір "," Жах, розчарувалася в вас ", - обурювалися підписники.

Коментар під фото Ірини Білик Інстаграм Ірини Білик

Коментар під фото Ірини Білик Інстаграм Ірини Білик

Коментар під фото Ірини Білик Інстаграм Ірини Білик

Коментар під фото Ірини Білик Інстаграм Ірини Білик

Коментар під фото Ірини Білик Інстаграм Ірини Білик

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