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16 січня • оновлено в 11:18
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"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику

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Українська співачка і суддя шоу " Х-Фактор " на телеканалі СТБ Настя Каменських засвітила сексуальну фігуру на новій фотографії.

Так, гарячим знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram @kamenskux

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"Навіщо стільки фотошопу?" Каменських показала струнку фігуру в купальнику

На фото Каменських позує на пляжі в крихітному чорному купальнику, який підкреслив струнку фігуру зірки. Зокрема, увагу привертають довгі стрункі ноги Насті, а також тонка талія.

Втім, деякі шанувальники звернули увагу на груди Каменських. На думку фанатів, після схуднення декольте співачки помітно зменшилося в розмірах.

"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику
"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських вразила шанувальників відвертим фото, продемонструвавши розкішну фігуру в білизні.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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