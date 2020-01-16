"А де груди?" Каменських схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику

Українська співачка і суддя шоу " Х-Фактор " на телеканалі СТБ Настя Каменських засвітила сексуальну фігуру на новій фотографії.

Так, гарячим знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

На фото Каменських позує на пляжі в крихітному чорному купальнику, який підкреслив струнку фігуру зірки. Зокрема, увагу привертають довгі стрункі ноги Насті, а також тонка талія.

Втім, деякі шанувальники звернули увагу на груди Каменських. На думку фанатів, після схуднення декольте співачки помітно зменшилося в розмірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських вразила шанувальників відвертим фото, продемонструвавши розкішну фігуру в білизні.

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