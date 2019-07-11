"А де білизна?" 35-річна зірка КВН роздяглася на камеру

35-річна російська зірка КВН актриса "Уральських пельменів" Юлія Міхалкова похвалилася перед фанатами пікантним знімком.
Актриса показала фото, на якому зображена напівоголеною в зухвалому образі. Знімок опублікований на її сторінці в Instagram.
Юлія позувала на камеру в шкіряній куртці, одягненій на голе тіло. 35-річна артистка продемонструвала підтягнуту фігуру і захопила шанувальників.
Однак знайшлися і ті, хто вважав її знімок занадто відвертим. У актриси запитали, чому вона не наділа спідницю і коли почне носити білизну.
"А що без штанів, забули надіти? А коли буде білизна?" – розкритикували Михалкову фанати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка російських серіалів, актриса популярного ситкому "Кухня" Марія Горбань продемонструвала оголене тіло, знявшись у ванній.
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