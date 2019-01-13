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''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото

5.7тЧитати матеріал російською

Чоловік російської співачки Алли Пугачової Максим Галкін спантеличив мережу новим фото. На ньому він з'явився в новому образі: в костюмі і з новою зачіскою.

Фоловери артиста зазначили, що кучері йому дуже пасують, а деякі поцікавилися де Пугачова. Фото Галкін розмістив на своїй сторінці в Instagram.

''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото

Politeka

Новини
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Шанувальники артиста розділилися на два табори: одні захопилися зачіскою Галкіна, а інші, навпаки, заявили, що вона йому не підходить. Не обійшлося без коментарів і в адресу дружини коміка.

"Жахливий вигляд", "Всю ніч на бігудях спав?", "Дуже йдуть кучері", "Як клоун", - пишуть в мережі.

''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото
''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото
''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото
''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото
''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото
''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото
''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото
''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно користувачі мережі вказали на дивну поведінку російської примадонни Алли Пугачової та її чоловіка шоумена Максима Галкіна. Багато шанувальників зоряної пари вважають, що відносини між подружжям не ладяться.

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Особи
Максим ГалкінАлла Пугачова
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