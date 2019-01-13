''А де бабуся?'' Чоловік Пугачової спантеличив мережу новим фото

Чоловік російської співачки Алли Пугачової Максим Галкін спантеличив мережу новим фото. На ньому він з'явився в новому образі: в костюмі і з новою зачіскою.

Фоловери артиста зазначили, що кучері йому дуже пасують, а деякі поцікавилися де Пугачова. Фото Галкін розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Politeka

Шанувальники артиста розділилися на два табори: одні захопилися зачіскою Галкіна, а інші, навпаки, заявили, що вона йому не підходить. Не обійшлося без коментарів і в адресу дружини коміка.

"Жахливий вигляд", "Всю ніч на бігудях спав?", "Дуже йдуть кучері", "Як клоун", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно користувачі мережі вказали на дивну поведінку російської примадонни Алли Пугачової та її чоловіка шоумена Максима Галкіна. Багато шанувальників зоряної пари вважають, що відносини між подружжям не ладяться.

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