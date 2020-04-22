70-річний Річард Гір втретє став батьком

Популярний голлівудський актор Річард Гір втретє став батьком: його дружина, 37-річна Алехандра Сільва, народила артистові сина.

Про це пише іспанське видання HOLA!

Річард Гір і Алехандра Сільва vokrug.tv

Так, повідомляється, що поповнення в зірковій сім'ї відбулося не так давно, проте відомо про це стало лише 22 квітня.

У розмові з журналістами близький друг сім'ї розповів, що зараз подружжя знаходиться на самоізоляції в своєму будинку недалеко від Нью-Йорка. Ім'я новонародженого поки не розголошується.

Річард Гір і Алехандра Сільва Hola!

Примітно, що малюк став другою спільною дитиною пари. У лютому 2019 року у подружжя народився син Олександр.

Крім того, у Гіра є також 20-річний син Гомер, який народився в шлюбі з актрисою Кері Лоуелл. З жінкою актор розлучився в 2016 році після 14 років шлюбу.

Річард Гір і Алехандра Сільва 1news.az

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учасник українського хіп-хоп гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, більше відомий як Фоззі, вдруге став батьком.

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