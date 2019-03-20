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70-річний Леонтьєв готується стати батьком

6.3тЧитати матеріал російською

Відомий російський співак Валерій Леонтьєв, якому у вівторок, 19 березня, виповнилося 70 років готується стати батьком.

Про це виданню "Комсомольська правда" розповів колишній помічник співака Олександр Богданович.

"Леонтьєв не залишає планів стати батьком. Дружина Валерія Яковича Люся вважає, що у сурогатної матері повинен бути пристойний родовід, хороші гени. Тому вони з Леонтьєвим поки дивляться анкети, шукають відповідну сурогатну матір для їхньої майбутньої дитини", — поділився Олександр.

70-річний Леонтьєв готується стати батьком

Валерій Леонтьєв і його дружина Люся

Фото: Rustars.TV

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Крім того, екс-директор Леонтьєва зазначив, що не так давно співак і його дружина купили розкішний особняк в Майамі, розташований на набережній. У будинку шість спалень, басейн і тренажерний зал. Не виключено, що в ньому знайдеться місце і для дитячої.

70-річний Леонтьєв готується стати батьком

Валерій Леонтьєв

Фото: instagram/valera_leontiev

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Валерій Леонтьєв переніс важку хворобу — артиста підкосила пневмонія в день концерту в Сочі. Зазначається, що до Леонтьєва "швидка" приїжджала по кілька разів на день ставити крапельниці, оскільки тільки вони рятували виконавця.

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Особа
Валерій Леонтьєв
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