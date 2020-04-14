"Чекала все життя": 66-річна Успенська закрутила новий роман

Російська співачка Любов Успенська зізналася, що у неї з'явився новий чоловік, на якого вона чекала все життя.

Про це 66-річна знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram.

Любов Успенська Instagram @uspenskayalubov_official

Зокрема, в соцмережі Успенська опублікувала нове фото, на якому позує в блискучій рожевій короткій сукні з глибоким декольте та яскравим макіяжем. У підписі до фотографії співачка написала:

"Я закохалася! І відчула, що цього чоловіка я чекала все своє життя..."

Зізнання артистка супроводила хештегами: "до єдиного ніжного", "весна", "кохання", "пристрасть".

У коментарях до публікації шанувальники підтримали Успенську.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній чоловік російської співачки Любові Успенської, музикант Віктор Шумилович розкрив інтимні подробиці життя з артисткою.

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