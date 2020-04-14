Головна Новини
14 квітня • оновлено в 13:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

66-річна Успенська закрутила новий роман

3.1т
Читати матеріал російською

Російська співачка Любов Успенська зізналася, що у неї з'явився новий чоловік, на якого вона чекала все життя.

Про це 66-річна знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram.

Любов Успенська

Любов Успенська

Instagram @uspenskayalubov_official

Зокрема, в соцмережі Успенська опублікувала нове фото, на якому позує в блискучій рожевій короткій сукні з глибоким декольте та яскравим макіяжем. У підписі до фотографії співачка написала:

"Я закохалася! І відчула, що цього чоловіка я чекала все своє життя..."

Зізнання артистка супроводила хештегами: "до єдиного ніжного", "весна", "кохання", "пристрасть".

У коментарях до публікації шанувальники підтримали Успенську.

"Чекала все життя": 66-річна Успенська закрутила новий роман
"Чекала все життя": 66-річна Успенська закрутила новий роман
"Чекала все життя": 66-річна Успенська закрутила новий роман
"Чекала все життя": 66-річна Успенська закрутила новий роман

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній чоловік російської співачки Любові Успенської, музикант Віктор Шумилович розкрив інтимні подробиці життя з артисткою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги