56-річна Лоліта показала в мережі напівоголені груди: гаряче відео

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська вразила мережу пікантним відео з басейну.

Так, відповідний ролик 56-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому чорному купальнику, засвітивши пишні груди (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Лоліта Мілявська Фото: spletnik.ru

"Всім привіт! Вийшла з басейну, очі червоні – окуляри пропускають воду. Ну і я в купальнику! Дивіться, які тепер роблять, з довгими рукавами... Всім гарного дня", – сказала Лоліта на відео.

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Лоліта Мілявська Скріншот з відео

Шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію зірки. Одні засипали Лоліту компліментами, а інші написали, що "їй не варто публікувати подібні відео".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами співачки, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".

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