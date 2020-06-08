53-річна Сумська викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, на ньому 53-річна артистка позувала у спокусливому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди. Відповідне фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Ольга Сумська Фото: instagram/olgasumska

"Відкрили літній сезон разом з чоловіком! Якщо кордони будуть закриті, будемо відпочивати вдома! Теж добре", – написала Сумська.

Спокуслива Ольга Сумська Фото: instagram/olgasumska

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного фото зірки. Вони засипали Сумську компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом. Зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала з зачіскою "під хлопчика".

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