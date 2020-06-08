Головна Новини
8 червня • оновлено в 14:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

53-річна Сумська викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

1.2т
Читати матеріал російською

Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, на ньому 53-річна артистка позувала у спокусливому купальнику, який відмінно підкреслив її пишні груди. Відповідне фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Фото: instagram/olgasumska

"Відкрили літній сезон разом з чоловіком! Якщо кордони будуть закриті, будемо відпочивати вдома! Теж добре", – написала Сумська.

Спокуслива Ольга Сумська

Спокуслива Ольга Сумська

Фото: instagram/olgasumska

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного фото зірки. Вони засипали Сумську компліментами.

53-річна Сумська викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
53-річна Сумська викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
53-річна Сумська викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
53-річна Сумська викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
53-річна Сумська викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом. Зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала з зачіскою "під хлопчика".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ольга Сумська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7 млн осіб, загинули – більше 406 тисяч.

  • Епіцентри коронавірусу в Україні знову перемістилися: названі регіони.

  • Ще одна країна перемогла коронавірус: там не залишилося жодного хворого.

  • Названо три області, де в Україні найбільше хворих на коронавірус.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги