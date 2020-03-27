51-річна ексдружина Бондарчука показала фігуру у відвертому купальнику

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана похвалилася стрункою фігурою в спокусливому купальнику.

Так, відповідний ролик з'явився на сторінці жінки в Instagram.

Світлана Бондарчук Instagram @ a030aa

У кадрі Бондарчук позує на пляжі в крихітному рожевому купальнику, який вигідно підкреслив струнку фігуру Світлани.

"Щось мене давно не було в купальнику. Боюся, після карантину таких відео не буде", – таким підписом супроводила публікацію жінка.

Шанувальники вже традиційно прийшли в захват від фігури Бондарчук, і засипали її компліментами.

"Ви шалено красива", "У вас взагалі є недоліки?", "Красуня", "Шикарна, як завжди", "Ефектна, жіночна, справжня", – писали в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексдружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.

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