Російська актриса Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками пікантним відео в купальнику.

Відповідний ролик 51-річна зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона показала, як робить зарядку вранці (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Евеліна Бльоданс показала, як робить зарядку (джерело – Instagram Евеліни Бльоданс)

"Так хочеться займатися біля ставу з ірисами, але комарі лютують із самого ранку", – прокоментувала свою публікацію Бльоданс.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного відео актриси. Вони засипали її компліментами.

51-річна Бльоданс показала, як робить зарядку в купальнику. Відео

51-річна Бльоданс показала, як робить зарядку в купальнику. Відео

51-річна Бльоданс показала, як робить зарядку в купальнику. Відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бльоданс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як у голлівудських фільмах, волосся назад.