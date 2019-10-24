50-річна ведуча з РФ роздяглася перед камерою: фото

Російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою. Так, артистка показала шанувальникам фото, на якому позувала в купальнику стоячи біля водоспаду.
Фото Бледанс розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Евеліна Бледанс
instagram / bledans
Так мене побачила фотохудожник @anastasiya__petrova А ви, коли підходите до дзеркала з голим тільцем, як себе відчуваєте? Подобаєтеся собі? Напишіть "Так" або "ні"? І подивимося процентовку ... Я подобаюся собі не завжди, але намагаюся себе любити, чого і вам бажаю !!! Так що я сміливо пишу "Да !!!!" Я прийшла до певного життєвого рубежу не втративши підтягнутого тіла з непоганими для дами м'язами і пружною шкірою з шовковистим дотиком. І вірю, що це буде рівно стільки, скільки я буду хотіти і намагатися це зберегти. Хочеться полежати на дивані і поїсти печенек- стоп! Погризи морквину і в фітнес-клуб! 👙👙👙 # бледанс # зож # купальник # фітнес # зал # Иоган # басейн # лайфстайл # афродита
Зазначимо, що Бледанс часто балує своїх фанатів пікантними фото.
Хочу розповісти про мого друга, який уже понад 15 років в "світлі". Чи не у вищому ... хоча ... висвітлити свій будинок, як у вищому суспільстві вам допоможе саме він-магазин "Яскравість" 🔆🔆🔆 @ yarkost_krasnodar Сам магазин знаходиться в Краснодарі Селезньова 89, 2-й поверх, але його інтернет-версії готові з любов'ю допомогти вибрати і доставити вам в будь-яку точку Росії виболее 30 тисяч найменувань, більше 25 відомих брендів по світу. Займаються хлопці переважно дизайнерськими побутовими светільнікамі- люстрами, торшерами, бра ... Я обожнюю додаткове світло у вигляді різних підлогових і настільних світильників, але з незрозумілих причин всім цим я насолоджувалася лише в дорогих готелях і ресторанах. А тепер у мене будинок суцільно в лампах і затишок його посилився в рази! "Хочете принадити чоловіка- поставте на вікно лампу !!!" - говорить народна мудрість. Я буду ділитися з вами (нет не чоловіками) 😂фоткамі з різних куточків дома🏠 І якщо там лампа знайте, це вони @yarkost_krasnodar! ️! ️А поки насолодитеся моєї любіміцей- центром композиції вітальні. Чи не правда вона вабить? ⁉️Кстаті, знижка 20% першим 5-ти моїм передплатникам. ♨️♨️ # яскравість # затишок # чоловіки # насвет # сексі # світло # вкаждийдом
Почну ранок з фото @anastasiya__petrova і розповіді про мої очі, які ще з ночі палили обидва мої почервонілі століття. Вранці прокинулася вести Семочко в школу і зрозуміла, що образ сексуальної красуні на сьогоднішню кіношну зміну під великим сумнівом. 🤪После школи зайшла в аптеку і до церкви. І перш ніж намазати очі антибіотиком окропила їх святою водою і приклалася до мощей Миколая Чудотворця. Коли піднялася в квартиру і стала розкладати аптечні покупки я зрозуміла, що моїм століть вже значно легше. Я схоже не зірву сьогодні знімального процесу. Спасибі, Господи 🙏🏼. Віримо і зціляємося !!! Всім гарного дня. Будьте здорові! # віра # краса # здоров'я # передБогомвсеравни
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бледанс несподівано розповіла, що їй складно спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.
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