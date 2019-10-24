50-річна ведуча з РФ роздяглася перед камерою: фото

Російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою. Так, артистка показала шанувальникам фото, на якому позувала в купальнику стоячи біля водоспаду.

Фото Бледанс розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Евеліна Бледанс instagram / bledans

Зазначимо, що Бледанс часто балує своїх фанатів пікантними фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бледанс несподівано розповіла, що їй складно спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.

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