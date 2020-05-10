50-річна дружина Ляшка Росіта вагітна: він показав фото

Колишній народний депутат та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко найближчим часом вдруге стане батьком.

Так, про радісну новину він повідомив на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото вагітної дружини Росіти. До речі, на знімку 50-річна жінка зображена під час прогулянки з собаками.

Олег Ляшко з дружиною Росітою Фото: economics-prorok.com

"Любіть своїх мам!" – написав 48-річний Ляшко (рік народження – 3 грудня 1972 року. – Ред.).

Дружина Ляшка Росіта вагітна Фото: facebook/O.Liashko

Зазначимо, що про вагітність Росіти Ляшко натякав ще в березні цього року. Тоді політик опублікував у себе на сторінці знімок, на якому тримав в руках повзунки.

Олег Ляшко Фото: facebook/O.Liashko

Це буде друга дитина політика: Ляшко з дружиною виховують вже дорослу доньку Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко з дружиною і дочкою Фото: facebook/O.Liashko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск став батьком в шостий раз – у нього народився син.

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