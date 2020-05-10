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10 травня • оновлено в 16:24
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50-річна дружина Ляшка Росіта вагітна: він показав фото

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Колишній народний депутат та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко найближчим часом вдруге стане батьком.

Так, про радісну новину він повідомив на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото вагітної дружини Росіти. До речі, на знімку 50-річна жінка зображена під час прогулянки з собаками.

Олег Ляшко з дружиною Росітою

Олег Ляшко з дружиною Росітою

Фото: economics-prorok.com

"Любіть своїх мам!" – написав 48-річний Ляшко (рік народження – 3 грудня 1972 року. – Ред.).

Дружина Ляшка Росіта вагітна

Дружина Ляшка Росіта вагітна

Фото: facebook/O.Liashko

Зазначимо, що про вагітність Росіти Ляшко натякав ще в березні цього року. Тоді політик опублікував у себе на сторінці знімок, на якому тримав в руках повзунки.

Олег Ляшко

Олег Ляшко

Фото: facebook/O.Liashko

Це буде друга дитина політика: Ляшко з дружиною виховують вже дорослу доньку Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко з дружиною і дочкою

Олег Ляшко з дружиною і дочкою

Фото: facebook/O.Liashko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск став батьком в шостий раз – у нього народився син.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олег Ляшко
Місце
Україна
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