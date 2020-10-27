48-річний Ектор Хіменес-Браво викликав в мережі ажіотаж оголеними фото

Суддя популярного шоу "МастерШеф" 48-річний Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками пікантними знімками з відпочинку в Єгипті.

Чоловік кілька тижнів тому повернувся з відпустки, але на своїй сторінці в Instagram продовжує хвалитися своїм підтягнутим тілом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Кожен день я згадую те, як тепло мене зустрічали в готелі, як смачно годували вишуканими стравами від шефа. Ще кілька років тому і уявити не міг, як сильно мене підкорить Єгипет зі своїм неперевершеним підводним світом і гостинністю людей. Я щасливий, що в моєму телефоні залишилася сотня знімків, які я можу переглядати і занурюватися знову і знову в прекрасні спогади. І звичайно я ще довго буду ділитися цими спогадами з вами", – написав Ектор.

Підписники зірки прийшли в захват від побачених фото та засипали чоловіка компліментами.

"Ви дуже красивий чоловік", "Гарний, сексуальний чоловік", "Ого!", "Вау! Вогонь, бомба!", "Дуже красиве тіло", "Який імпозантний чоловік", – пишуть користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво нарвався на критику в мережі через відверте фото.