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21 травня • оновлено в 12:32
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46-річна супермодель показала струнке тіло в білизні

5.6т
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Німецька актриса, телеведуча і колишня супермодель Хайді Клум продемонструвала фоловерам струнку фігуру і показала, як проводить дозвілля під час режиму самоізоляції.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

46-річна супермодель показала струнке тіло в білизні

instagram.com/heidiklum

На розміщеному знімку модель сидить на стільці в саду в білизні і чорних сітчастих колготках. Поруч стоїть перукар Лоренцо Мартін і робить їй фарбування волосся. Стиліст одягнений в чорний захисний костюм, що складається з маски, рукавичок, окулярів, а також конструкції у вигляді парасольки, закріпленої на животі.

"Любий, ми знайшли спосіб це зробити! Висветленія під час соціального дистанціювання", - підписала пост Клум.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум опублікувала відверте фото, на якому похвалилася ідеальним тілом.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Хайді Клум
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