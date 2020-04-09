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9 квітня • оновлено в 17:28
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42-річна Климова розбурхала фото в мокрому топі й мініспідниці

24.8т
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Російська актриса Катерина Климова порадувала шанувальників архівними фото, на яких вона позує в короткій спідниці й спокусливому топі.

Фотографіі були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Катерина Климова

Катерина Климова

Instagram @klimovagram

Так, знімки були зроблені під час літньої відпустки Катерини зі своїми дітьми. У кадрі зіркове сімейство позує на пляжі.

Однак увагу шанувальників привернула Климова, яка одягла для фотосесії спокусливе вбрання. Воно вигідно підкреслило розкішну фігуру актриси: її стрункі ноги, підтягнутий прес, тонку талію.

Катерина Климова з дітьми

Катерина Климова з дітьми

Instagram @klimovagram

Катерина Климова з дітьми

Катерина Климова з дітьми

Instagram @klimovagram

Катерина Климова з дітьми

Катерина Климова з дітьми

Instagram @klimovagram

Користувачі засипали знаменитість компліментами.

42-річна Климова розбурхала фото в мокрому топі й мініспідниці
42-річна Климова розбурхала фото в мокрому топі й мініспідниці
42-річна Климова розбурхала фото в мокрому топі й мініспідниці
42-річна Климова розбурхала фото в мокрому топі й мініспідниці
42-річна Климова розбурхала фото в мокрому топі й мініспідниці
42-річна Климова розбурхала фото в мокрому топі й мініспідниці

Читайте також на OBOZREVATEL, у чому секрет фігури актриси Катерини Климової, яка народила чотирьох дітей, але залишилася стрункою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Климова завела мережу гарячими фото в купальнику. На знімках актриса сфотографована під час відпочинку на пляжі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Климова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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