42-річна Климова розбурхала фото в мокрому топі й мініспідниці

Російська актриса Катерина Климова порадувала шанувальників архівними фото, на яких вона позує в короткій спідниці й спокусливому топі.
Фотографіі були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
Катерина Климова
Instagram @klimovagram
Так, знімки були зроблені під час літньої відпустки Катерини зі своїми дітьми. У кадрі зіркове сімейство позує на пляжі.
Однак увагу шанувальників привернула Климова, яка одягла для фотосесії спокусливе вбрання. Воно вигідно підкреслило розкішну фігуру актриси: її стрункі ноги, підтягнутий прес, тонку талію.
Катерина Климова з дітьми
Instagram @klimovagram
Катерина Климова з дітьми
Instagram @klimovagram
Катерина Климова з дітьми
Instagram @klimovagram
Користувачі засипали знаменитість компліментами.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Климова завела мережу гарячими фото в купальнику. На знімках актриса сфотографована під час відпочинку на пляжі.
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