Головна Новини
28 грудня • оновлено в 11:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

38-річна українська співачка вперше стала мамою: фото дитини

1.4т
Читати матеріал російською

26 грудня 38-річна українська співачка Наталка Карпа вперше стала мамою.

Про радісну подію повідомив чоловік зірки, герой АТО Євген Терехов, на своїй сторінці в Instagram.

Наталка Карпа

Наталка Карпа

Instagram @natalkakarpa

Новини
Не визнає нову маму? Стало відомо про проблеми Петросяна з єдиною донькою

У соцмережі Євген опублікував зворушливе фото, на якому сфотографовані крихітні ніжки дочки.

"Нарешті... Я зустрівся з дівчинкою, яка підкорила моє серце з першого погляду. Наталі, вибач... Я перший раз бачу цю дівчинку, але я вже у захваті від її краси, від її першої усмішки, від її ангельських очей і від її смаглявої шкіри, вона втілення чистоти, вона — це подарунок з небес", — підписав фото Терехов.

Поділилася ніжними фото і сама Карпа. У своєму Instagram співачка опублікувала кілька знімків, на одному з яких Євген тримає дитину на руках.

"Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті ми зустрілися. Емоції просто переповнюють", — поділилася Наталка.

Євген Терехов з донькою

Євген Терехов з донькою

Instagram @natalkakarpa

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українську телеведучу Катю Осадчу запідозрили у вагітності третьою дитиною.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Наталка Карпа
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги