38-річна українська співачка вперше стала мамою: фото дитини

26 грудня 38-річна українська співачка Наталка Карпа вперше стала мамою.

Про радісну подію повідомив чоловік зірки, герой АТО Євген Терехов, на своїй сторінці в Instagram.

Наталка Карпа Instagram @natalkakarpa

У соцмережі Євген опублікував зворушливе фото, на якому сфотографовані крихітні ніжки дочки.

"Нарешті... Я зустрівся з дівчинкою, яка підкорила моє серце з першого погляду. Наталі, вибач... Я перший раз бачу цю дівчинку, але я вже у захваті від її краси, від її першої усмішки, від її ангельських очей і від її смаглявої шкіри, вона втілення чистоти, вона — це подарунок з небес", — підписав фото Терехов.

Поділилася ніжними фото і сама Карпа. У своєму Instagram співачка опублікувала кілька знімків, на одному з яких Євген тримає дитину на руках.

"Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті ми зустрілися. Емоції просто переповнюють", — поділилася Наталка.

Євген Терехов з донькою Instagram @natalkakarpa

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