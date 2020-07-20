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37-річна Нікі Мінаж уперше стане мамою

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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2,1 т.
37-річна Нікі Мінаж уперше стане мамою

Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж).

Американська реп-виконавиця, модель і актриса Нікі Мінаж вагітна первістком.

Цією радісною новиною 37-річна знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото, на яких продемонструвала кругленький животик. Зазначимо, що батьком дитини є чоловік артистки Кеннет Петті.

"Кохання. Шлюб. Дитина. Переповнена хвилюванням і вдячністю. Дякую всім за гарні побажання", – написала Мінаж.

Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)

Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)

Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)

Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)

Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)

Нікі Мінаж вагітна первістком (Instagram Нікі Мінаж)

Про весілля Нікі Мінаж і музиканта зі злочинним минулим Кеннетта Петті стало відомо в червні 2019 року. Обранець реперки має за спиною тюремні терміни за вбивство і спробу зґвалтування.

Нікі Мінаж і Кеннет Петті (Instagram Нікі Мінаж)

Нікі Мінаж і Кеннет Петті (Instagram Нікі Мінаж)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що одна з найпопулярніших і високооплачуваних моделей у світі, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід вагітна первістком. Батьком її дитини є британський співак Зейн Малік.

шоу-бизнесшоуНікі Мінаж
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