24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком

Українська співачка Аліна Гросу повідомила своїм шанувальникам радісну звістку. Так, незабаром 24-річна виконавиця стане мамою.
Відновідною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео з тестом на вагітність, на якому чітко видно дві смужки (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Аліна Гросу
Фото: instagram/alina_grosu
"Ми самі шоковані. Ура!" – прокоментувала публікацію Гросу.
Зазначимо, багато шанувальників почали вітати співачку з прийдешнім поповненням в сім'ї. Однак знайшлися й ті, які запідозрили, що це був першоквітневий жарт.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Аліна Гросу розбурхала шанувальників серією пікантних знімків. Зірка позувала в мереживній короткому комбінезоні з дуже глибоким декольте на балконі.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.