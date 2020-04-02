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2 квітня • оновлено в 13:25
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24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком: відео викликало ажіотаж в мережі

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Українська співачка Аліна Гросу повідомила своїм шанувальникам радісну звістку. Так, незабаром 24-річна виконавиця стане мамою.

Відновідною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео з тестом на вагітність, на якому чітко видно дві смужки (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Аліна Гросу

Аліна Гросу

Фото: instagram/alina_grosu

"Ми самі шоковані. Ура!" – прокоментувала публікацію Гросу.

Зазначимо, багато шанувальників почали вітати співачку з прийдешнім поповненням в сім'ї. Однак знайшлися й ті, які запідозрили, що це був першоквітневий жарт.

24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком
24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком
24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком
24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком
24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Аліна Гросу розбурхала шанувальників серією пікантних знімків. Зірка позувала в мереживній короткому комбінезоні з дуже глибоким декольте на балконі.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Аліна Гросу
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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