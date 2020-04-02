24-річна Аліна Гросу повідомила про вагітність первістком

Українська співачка Аліна Гросу повідомила своїм шанувальникам радісну звістку. Так, незабаром 24-річна виконавиця стане мамою.

Відновідною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео з тестом на вагітність, на якому чітко видно дві смужки (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Аліна Гросу Фото: instagram/alina_grosu

"Ми самі шоковані. Ура!" – прокоментувала публікацію Гросу.

Зазначимо, багато шанувальників почали вітати співачку з прийдешнім поповненням в сім'ї. Однак знайшлися й ті, які запідозрили, що це був першоквітневий жарт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Аліна Гросу розбурхала шанувальників серією пікантних знімків. Зірка позувала в мереживній короткому комбінезоні з дуже глибоким декольте на балконі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.