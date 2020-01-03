17-річна внучка Єльцина перестала приховувати роман з 29-річним футболістом: перше фото

17-річна внучка першого президента РФ Бориса Єльцина Марія Юмашева підтвердила свій роман з 29-річним російським футболістом Федором Смоловим.

Так, на своїй сторінці в Instagram спортсмен опублікував перше фото з дівчиною.

Федір Смолов і Марія Юмашева

Кілька годин тому в соцмережі Смолова з'явилося фото з Марією і друзями. На знімку внучка Єльцина міцно обіймає футболіста. Очевидно, пара разом полетіла на відпочинок.

Ще одна фотографія пари була опублікована в Instagram-stories Смолова.

Федір Смолов і Марія Юмашева Instagram @ smolovfedor_10

Примітно, що в мережі неоднозначно відреагували на спільний знімок Федора і Марії. Деякі шанувальники звернули увагу на різницю у віці між коханими в 12 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що внучка Бориса Єльцина прокоментувала знімок Федора Смолова з відпочинку в Instagram, залишивши смайлик у вигляді перчика. А Смолов на нього відреагував: "Ти повторюєшся".

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